Formel 1: Sauber verlängert nochmal mit Marcus Ericsson

Jetzt ist es offiziell: Marcus Ericsson (26) bleibt wie von BLICK angekündigt auch 2017 Rennfahrer beim Schweizer Sauber-Team.

Für den Schweden wird es die dritte Saison bei den Hinwilern, seine vierte insgesamt in der Formel 1.

Der Verbleib von Ericsson war absehbar, weil seine schwedischen Unterstützer auch hinter dem Longbow-Finance-Konsortium stehen, das im Sommer beim Sauber-Team als neuer Investor eingestiegen ist.

Ericsson sagt: «Mit dem neuen Besitzer erhielt das ganze Team einen kräftigen Schub, der uns alle in eine neue, spannende Ära führen wird. Wir wollen uns nächste Saison im Mittelfeld etablieren und Punkte holen.»

Weiter höchst ungewiss ist hingegen der Verbleib des Brasilianers Felipe Nasr bei Sauber.

Die Sauber-Stimmen zur Vertragsverlängerung

Marcus Ericsson: «Das sind sehr gute Neuigkeiten für mich. Ich bin nun zwei Jahre bei Sauber und ich fühle mich hier wirklich wie zu Hause. Wir hatten Aufs und Abs, doch wir hielten immer zusammen und arbeiteten so hart, wie wir konnten. Mit dem neuen Besitzer erhielt das ganze Team einen kräftigen Schub, der uns alle in eine neue, spannende Ära führen wird. Viele Motorsport-Spezialisten kommen zum Team, was ein gutes Zeichen für die Zukunft ist.»

Monisha Kaltenborn, Teamchefin: «Wir freuen uns sehr, dass wir Marcus für 2017 und somit für eine weitere Saison bekanntgeben können. In der aktuellen Saison zeigte Marcus erneut seinen starken Willen, um Fortschritte zu machen. In den vergangenen zwei Jahren verbesserte er sich signifikant – sowohl was seine Persönlichkeitsentwicklung anbelangt als auch seine Fähigkeiten auf und abseits der Strecke, speziell wenn die Umstände nicht leicht sind.»