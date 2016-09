Formel-1-Star gibt Gas :  Verstappen vergleicht sich mit Ibrahimovic

Spa-Rowdy Max Verstappen stellte sich vor dem Monza-GP zur Medienrunde. Der Red-Bull-Star ist gelöst und sogar einsichtig, dass der Bremstest gegen Räikkönen in Spa nicht gut war.

Anpassen will sich der Holländer aber nicht. «Lernen ja, Fahrstil ändern nein», sagt Verstappen klar. «Wenn der Trainer dem Ibrahimovic sagt, er solle in der Verteidigung spielen, wird er trotzdem ein Angreifer bleiben. Das ist sein Naturell.»

Verstappen war in Spa mit Ferrari-Star Kimi Räikkönen aneinander geraten. Zunächst in der Startkurve, was einen Crash zwischen Räikkönen und Teamkollege Vettel zur Folge hatte. Dann zwang er Kimi, der im Ferrari mit DRS-Überschuss bei Tempo 320 zum Überholen ansetzt, mit einem Schwenker zu einer Vollbremsung!