Formel-1-Star Button vor letztem GP :  «Ich habe viel Geld verschwendet»

Wenn am kommenden Sonntag beim GP Abu Dhabi die letzte Zielflagge der Formel-1-Saison geschwenkt wird, endet gleichzeitig auch eine glorreiche Karriere in der Königsklasse. Nach 305 GP steigt Jenson Button (McLaren) zum letzten Mal aus einem Boliden.

17 Jahre lang ergatterte sich der 36-jährige Engländer jede Saison ein Cockpit im F1-Zirkus. Höhepunkt nebst 15 Siegen ist der WM-Titel 2009 auf Brawn.

Vor dem letzten Start blickt Button im Interview mit «formula1.com» auf sein Leben als Rennfahrer zurück. Eine solch lange F1-Karriere ist aussergewöhnlich. Jenson meint dazu: «Es gibt kein Geheimnis. Es geht darum, dass man willens und fähig ist, immer wieder Neues zu lernen. Aber es braucht auch Glück.»

Button ist einer der wenigen Piloten, die nie für einen Startplatz bezahlen mussten. Darauf ist er stolz. «Das zu schaffen, ist für einen britischen Fahrer sehr schwierig. Der Rückhalt der Sponsoren ist klein. Südamerikanische Piloten erhalten viel mehr Unterstützung der Regierung oder grossen Sponsoren», sagt Button.

Am Hungertuch muss er in Zukunft nicht nagen, auch wenn er sagt: «Ich habe viel Geld verschwendet. Im Prinzip nicht verschwendet: Aber ich habe viel Geld ausgegeben. Das passiert, wenn man viel herumreist. Du musst es geniessen, denn man kann nichts mitnehmen am Ende.»

Seinen Abschied aus der Formel 1 nimmt Button nicht all zu tragisch, obwohl er sich auf viele Emotionen einstellt. «Es wird nicht das Ende sein, sondern ein neuer Anfang.»

Ziele hat er ebenfalls auf seiner Liste. «Ich möchte gerne Amateur-Triathlon-Weltmeister in meiner Altersklasse werden und würde gerne in Le Mans fahren», blickt Button voraus. (rib)