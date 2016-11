Das nächtliche Finale vom Sonntag um 14 Uhr MEZ (TV live): Wirds doch noch ein Krimi – oder fährt WM-Leader Nico Rosberg (31) seinen nötigen Podestplatz locker ins Ziel?

Um eine mögliche Schmach, wie beim wohl entscheidenen Motorschaden von Hamilton in Malaysia zu vermeiden, hat Mercedes die Sicherheitsstufe Eins geschalten. Reduzierte Motorleistung für beide Fahrer!

Ferrari überrascht…

Bereits nach 15 Minuten kündigte der 2016 noch sieglose Ferrari-Star Sebastian Vettel (29) an, das er am Sonntag um den Sieg mitreden will. Der Wahlschweizer setzte sich knapp vor Hamilton und Rosberg an die Spitze… Aber nur für zehn Minuten. Dann löste ihn dort oben im Zeitcomputer Teamkollege Kimi Räikkönen (37) ab.

Warten auf die Qualifikation

Später sorgten die Silberpfeile wieder für die normalen Verhältnisse – und erneut liess Hamilton seinen Teampartner Rosberg abblitzen. Der Brite jagt hier im 188. Grand Prix seine 61. Pole-Position! Wahnsinn. Er liegt damit nur noch knapp hinter Schumi (68) und Senna (65).

Doch zehn Minuten vor Schluss legte Vettel nochmals eine Traumrunde auf den Ultrasoft-Reifen hin. Jubel im roten Lager, wo man in den letzten zehn Rennen aber nur einen Podestplatz feiern konnte: 3. Vettel in Monza!

19. Nasr, 22. Ericsson

Für Sauber-Ferrari blieben bei der Abschiedsvorstellung des oft zu lahmen C35 am Ende des dritten Trainings nur die Ränge 19 (Nasr) und 22 (Ericsson). Da darf man für die Qualifikation erneut keine Wunder erwarten. Wie vor zwei Wochen in Brasilien. Aber dann öffnete am Sonntag der Himmel über Sao Paulo alle Schleusen – und die Regenhölle umarmte das Hinwiler Team mit zwei Punkten.

Wehrlein vor Sauber-Duo…

Der damalige Held, Felipe Nasr, scheint jetzt die tragische Figur zu werden. Sein Vertrag mit Sauber wird kaum verlängert. Seit Tagen schwebt ja der Name von Pascal Wehrlein (22) über dem Sauber-Team. Die Meinungen der Fans über den möglichen Nasr-Nachfolger sind da sicher geteilt. Nun, wie am Freitag lag Wehrlein vor dem Sauber-Duo…

Mysteriöse Defekte…

Rätsel um Toro Rosso nach den mysteriösen Felgenbrüchen in Brasilien und Abu Dhabi. Seit Freitag lassen hier die Verantwortlichen die Vorsicht walten – und lassen Kvyat sowie Sainz meist an den Boxen.

Kevin Jörg Vierter

Gute Vorstellung von Kevin Jörg (21) aus Weesen SG in seinem vorletzten GP3-Rennen für Dams. Vom achten Startplatz reichte es für den Verlierer der Saison sogar zum 4. Platz, weil es vorne zweimal krachte. Mit diesen zwölf Punkten erreicht er die gleiche Punktezahl wie bei den beiden Startrennen in Barcelona (5. und 7.). Dann gab es bis jetzt zum Finale in Abu Dhabi nur noch einen Zähler – in Ungarn...