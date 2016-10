Formel 1 inside: Pirelli ist sauer

Wann wird die WM frühestens entschieden? Nicht in Austin am nächsten Sonntag (TV live ab 21 Uhr), aber vielleicht in Mexiko in zwei Wochen (TV live ab 20 Uhr). Für den neunfachen Saisonsieger Nico Rosberg (31) liegt die Krone bereit, nur das Pech kann sie ihm noch nehmen.

Das Pech, das in Malaysia Lewis Hamilton (31) wohl den vierten Titel kostete. Der Motorknaller sieht Rosberg mit 313:280 vorne – ohne den damaligen Schaden würde es jetzt nur 310:305 heissen!

***************************

Mercedes hat am Dienstag in Banbury und Brixworth mit 1500 Mitarbeitern den dritten Team-WM-Titel in Serie gefeiert. Hamilton sagte bei seiner Dankesrede: «Euch verdanke ich alles, ihr habt mir seit Jahren ein Biest hingestellt, das die Gegner beisst. Ich bin schon heiss auf 2017!»

Ein Satz, der seine Resignation zeigt. Auch er glaubt nicht mehr an Wunder. Die 33 Punkte Vorsprung werden Rosberg zum 33. Weltmeister machen – 34 Jahre nach Vater Keke im Williams. Nico hat 2016 einfach härter gearbeitet, seine Fehler ausgemerzt – und Lewis verliess sich vielleicht zu stark auf sein grösseres Talent.

Zudem legte er sich in Japan völlig unnötig mit den Medien an. Das kostet Energien und Sympathien. Letzte Woche hat sich der Brite den Fuss verletzt, verzichtete auf die Tests von Mercedes in Barcelona mit den breiten Reifen für 2017.

Nun, Lewis wurde – laut ungarischen Medien – in Budapest gesehen, wo seine Freundin Barbara Palvin ihren 23. Geburtstag (8. Oktober) nachträglich feierte.

***************************

Pirelli ist sauer. Der Reifen-Solist konnte jetzt in Barcelona zwei Tage lang nur am Morgen bei 10 bis 15 Grad testen, am Nachmittag regnete es. Jetzt fordert Pirelli noch mehr, die Wintertests in Bahrain und nicht in Barcelona zu machen. Seit Wochen streiten sich die Teams um den Austragungsort!

***************************

Hülk 2017 bei Renault. Wie es nach diesem Transfer im Kampf um die Fahrer aussieht, zeigen wir Ihnen im Kasten (unten).