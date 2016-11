Formel 1 inside :  Für Nasr geht die Sauber-Sonne unter

Der Berner FIA-Chefkommissär Paul Gutjahr (74) musste als Final-Ref durch den Deutschen Gerd Ennser ersetzt werden. Gutjahr musste am Donnerstag in Abu Dhabi kurz ins Spital, weil er einen Druck auf der Brust verspürte. Am Sonntag will er als Gast an die Piste kommen.

Bei Sauber läuft nach dem «Regen-Wunder» von Brasilien (9. Nasr) auf der Piste nichts mehr: 19. Nasr, 22. Ericsson. Und in der Wüste ist keine nasse Piste in Sicht. Das wichtigste Thema: Wer ist der zweite Pilot?

Offenbar hat man Nasr schon mitgeteilt, dass er 2017 nicht mehr dabei ist. Es soll jetzt ein Rennen zwischen Wehrlein (De) und Haryanto (Ind) werden. CEO Monisha Kaltenborn sagte an der PK am Freitag, dass der Teamgeist wichtiger als das Geld sei! Jubeln kann nur einer: Teammanager Beat Zehnder (50) feiert seinen 400. GP.

Vor zwei Tagen wurde in München mit «Nocken-Paule» Rosche (82) einer der grössten Motorenbauer für BMW beerdigt. Einige Wegbegleiter wie Ecclestone, Berger, Tost, Marko, Danner, Whiting und Blash stellten sich für die Rosche-Familie zu einem Gruppenbild auf: Thank you, Paul.

Heute ab 14 Uhr MEZ steigt das WM-Finale auf ihrem Lieblingssender oder auf dem Liveticker von Blick.ch: Sitzen Sie bequem? Das fragte auch die Zeitung «The National» in Abu Dhabi auf ihrer riesengrossen Titelseite.

Sportdirektor Otmar Szafenauer vom sensationellen WM-Vierten Force India-Mercedes und gebürtiger Rumäne mit US-Pass kaufte sich aus Jux eine Trump-Perücke: «Mal schauen, was die Zukunft bringt!»

Die Horror-Saison von Kevin Jörg (21) aus Weesen SG erlebte am Samstag beim ersten GP3-Finalrennen mit Platz 4 und 12 Punkten einen versöhnlichen Abschluss – nach 16 Rennen im Dams mit total 13 Zählern … Nächste Woche testet er hier für ein neues Team (Carlin).