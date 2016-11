Formel 1: Lewis Hamilton im ersten Training in Abu Dhabi vorne

Am Sonntag ab 14 Uhr MEZ (TV live) also das letzte und 21. Rennen der längsten Saison. Und es muss die Entscheidung fallen. Übrigens zum 29. Mal seit dem WM-Start 1950 passiert es im letzten Lauf.

Bringt Nico Rosberg (31) den 12-Punkte-Vorsprung auf Lewis Hamilton (31) über die 55 Runden auf dem 5,554 km langen Wüsten-Kurs?

Titel: Nicht lange rechnen…

Hier die einfachste Titel-Rechnung, wenn man von Hamilton ausgeht.

* Gewinnt der Brite sein viertes Rennen in Serie, genügt Rosberg ein zweiter oder dritter Platz.

* Wird Hamilton Zweiter, muss der Deutsche unter die ersten sechs kommen!

* Landet der dreifache Champion auf dem dritten Rang, ist Rosberg mit einem Platz unter den ersten acht Weltmeister!

* Kommt Hamilton nur als Vierter ins Ziel, heisst der 33. Champion der WM-Geschichte seit 1950 sowieso Rosberg.

Sein Vater Keke (67), der Formel-1-Champion von 1982 auf Williams-Ford mit nur einem Sieg (!), wird übrigens nicht nach Abu Dhabi kommen. Eigentlich sieht man den in Monaco lebenden Finnen seit Jahren nur bei den GP-Tests.

Reifenplatzer von Kvyat

Die ersten 90 Minuten auf der Strecke auf der künstlichen Yas-Insel – für eine Milliarde Dollar gebaut – verliefen ruhig. Mercedes gab gleich mal den Ton an – und bei Force India-Mercedes ersetzte der mexikanische Milliardärssohn Alfonso Celis am Morgen den zu Renault ziehenden Nico Hülkenberg. Vater Celis, besitzt die grösste Hühnerfarm Südamerikas, soll pro Einsatz locker eine Million Dollar auf den Teamtisch legen.

Bei Manor-Mercedes durfte der Brite Jordan King für den zu Force-India abwandernden Franzosen Esteban Ocon für das erste Training ran.

Der einzige Zwischenfall nach 20 Minuten, als dem Russen Kvyat im Toro Rosso hinten links der Pirelli-Gummi explodierte. Das wird wieder Kritiken hageln. Wie nach dem Reifen-Chaos im Regen von Brasilien.

Sauber verlor Hauptsponsor

Beide Sauber hielten sich am Freitagmorgen für einmal gut auf den Plätzen 10 (Ericsson) und 13 (Nasr). Allerdings liegen 0,7 Sekunden zwischen den Hinwiler Piloten!

Nach dem Absprung von Saubers Hauptsponsor Banco do Brasil, ist natürlich die dritte Saison des Brasilianers Felipe Nasr (24) in Hinwil mehr als gefährdet.

Favorit ist jetzt der Deutsche Pascal Wehrlein (22), der im Manor-Mercedes ja in Österreich sensationell einen WM-Punkt geholt hat. Diesen hat Nasr mit Platz 9 in Sao Paulo vor zwölf Tagen aber erfolgreich gekontert. «Das sollte mir helfen», glaubt Nasr.

Doch Hilfe könnte er vielleicht sogar von Teamkollege Marcus Ericsson bekommen. Dessen Gönner, der Schwede Finn Rausing vom milliardenschweren TetraPak-Clan, ist in Abu Dhabi. Setzt er sich vielleicht sogar für Nasr ein? Die Entscheidung wird in den nächsten Tagen erwartet.

Erst am Dienstag ist Schluss

Die Saison 2016 geht hier in den Vereinigten Emiraten erst am nächsten Dienstag zu Ende. Mercedes, Ferrari und Red Bull testen dann zum letzten Mal umgebaute Autos mit den breiteren Reifen für 2017. Die echten Tests mit den echten neuen Autos beginnen dann am 27. Februar in Barcelona.