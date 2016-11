WM-GP in Brasilien: Lewis Hamilton in Training vor Sebastian Vettel

Warmes Training in Sao Paulo Hamilton dominiert – die Angst vor Mad Max

Noch 611,2 Kilometer bis zum WM-Ende am 27. November in Abu Dhabi. Fällt die Titelentscheidung schon hier in Brasilien? Nun, Lewis Hamilton (31) gibt nicht auf, will den dritten Sieg in Serie – zweimal Bestzeit in Interlagos!