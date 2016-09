1. Malaysia-Training: Feuerdrama bei Renault – Mercedes-Solo

Was waren das morgens um 10.05 Uhr Lokalzeit für dilettantische Szenen. Dutzende von Helfern sprangen um das Auto herum. Und immer wieder jagten an einem andern Teil des Autos die Flammen aus dem Innern.

Nach acht Minuten dann die Entwarnung – das Auto statt gelb jetzt total weiss. Es wird lange dauern, bis der Schaum aus allen Löchern weggeputzt werden kann. Kevin Magnussen (am 5. Oktober 24) war nach zwei Runden an die Boxen zurückgekehrt – und beim Schieben in die Garage ging das Inferno los. Eine undichte Benzinleitung …

Strecke 14 Minuten gesperrt

Der blonde Däne konnte zum Glück noch rechtzeitig aus dem bereits heftig brennenden Auto klettern. Wäre mal interessant gewesen, wie er dies so schnell mit einem «Halo» (Heiligenschein) geschafft hätte.

Für 14 Minuten war die 5,543 km lange Piste mit einem neuen Asphalt gesperrt: Rote Flagge! Wenigstens das Wetter spielte in den ersten 90 Minuten nicht verrückt. Blauer himmel, 32 Grad und 48 auf dem Asphalt..

Happy Birthday, Max (19)

So freundlich hatte um 08.45 Uhr der Freitag auch begonnen: Geburtstagskind Max Verstappen wurde 19 – und bekam vom Team und malaysischen Girls eine Torte überreicht. Der Holländer hat ja bereits 35 Grosse Preise hinter sich, ist mit 129 Punkten momentan WM-Sechster. Sein hohes Ziel: «200 Punkte in diesem Jahr!» Red Bull-Sportdirektor Helmut Marko: «Das Alter spielt keine Rolle. Max fährt schon so abgebrüht, als wäre er schon fünf Jahre in der Formel 1.»

Mercedes eilt davon

Im Training lief alles wie normal. Die Silberpfeile von WM-Leader Rosberg und Verfolger Hamilton (acht Punkte zurück) dominierten wie meist 2016. Nur in Monaco (Ricciardo auf Red Bull) holte Mercedes diese Saison nicht die Pole-Position! Und in Barcelona hatte ihnen Verstappen (Red Bull) in die Sieges-Suppe gespuckt. Und der 16. Sieg 2016 würde am Sonntag (TV live ab 09.00 Uhr MEZ) auch den dritten Konstrukteuren-WM-Titel in Serie bedeuten. Oder Red Bull

Ferrari: Das lange Warten

Die Roten aus Maranello (3. Räikkönen 4. Vettel) versucht im 22. Anlauf endlich wieder mal zu gewinnen! Hier war Vettel letztes Jahr im Ferrari erfolgreich, es war schon sein vierter Malaysia-Triumph (drei auf Red Bull) gewesen.

Erstaunlich stark der Spanier Fernando Alonso auf dem 5. Platz vor beiden Red Bull.. Bei McLaren-Honda bekam er einen total neuen Motor mit allen Elektro-Dingen dazu. Die Strafe: Letzter Startplatz. Honda machte diesen Wechsel bewusst in Sepang, damit man nächste Woche in Japan (Suzuka) nicht von hinten starten muss. «Das hätten uns die Fand dort nicht verziehen.»

Sauber: Hoffen auf Ruth

Nichts Neues aus dem hinteren Feld: Sauber (16. Nasr, 17. Ericsson) kann wenigstens die direkten Gegner Renault (7 Punkte) und Manor-Mercedes (1) etwas in Schach halten. Aber eben: Es muss endlich selbst ein Zähler her. Vielleicht hilft ja die Britin Ruth Buscombe (26), die ab Malaysia für die Hinwiler als Strategie-Ingenieurin arbeitet.