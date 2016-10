Erstes Suzuka-Training :  Mercedes-Show –Sauber ohne Risiko

Schnellster im ersten Training: WM-Leader Nico Rosberg (Mercedes), der sich kurz vor Schluss über Fehlzündungen beklagte. Um 0,215 Sekunden dahinter Teamkollege Lewis Hamilton. Der Rest über eine Sekunde dahinter! Alles klar?

Motor hielt nur 680 km

Kaum aus Malaysia abgereist, geht es alsoschon hier in Japan weiter. Ein Höllenstress vor allem für die Mechaniker, die oft 16 Stunden am Tag arbeiten und kaum noch zum Schlafen kommen.

Bei Mercedes ist immer noch der Motorschaden von Lewis Hamilton vor fünf Tagen das grosse Thema, als er mit 23 Sekunden Vorsprung 14 Runden vor dem Ziel ausschied!

Hamilton bereits geschlagen?

Nun weiss man wenigstens, was den Schaden verursacht hat: An einem Zylinder rieb sich ein Kurbelwellen-Endlager fest, also ein kapitaler Motorschaden nach nur 680 Kilometern! “Jetzt müssen wir in die Hände spucken und schauen, dass dies nie mehr passiert”, sagt Teamchef Toto Wolff.

Bei der ersten Analyse hatte man einfach nur mal ein grosses Loch im Motorblock des Briten gesehen. Der liegt fünf Runden vor Schluss 23 WM-Punkte hinter Rosberg. “Aber ein Hamilton gibt nicht auf”, sagt der dreifache Weltmeister. Seine Worte tönten aber schon überzeugender, aggressiver.

Lauda: “Nur keine Defekte”

Die beiden einzigen Titelkanadidaten (auch wenn Malaysia-Sieger Ricciardo theoretisch noch eingreifen könnte) meldeten schon nach wenigen Minuten in Suzuka ihre Ambitionen an. Mercedes-Aufsichtsrat Niki Lauda: “Nico und Lewis sollen den Titel auf der Strecke unter sich ausmachen – und hoffentlich wird keiner mehr von technischen Problemen gestoppt! Die aufgetauchten Verschwörungs-Theorien gegen Hamilton gehören ins Land der Träume einiger Fans und Medien.

Lauda: “Schwachsinn. Wir wollten in Malaysia unserem Hauptsponsor Petronas den WM-Titel schenken. Jetzt müssen wir auf Japan warten. Das ist schon peinlich genug!” Bereits ein Mercedes-Sieg würde im “Fernduell” gegen Red Bull (194 Punkte zurück) am Sonntag alles klar machen: Dritte Krone in Serie bei den Konstrukteuren.

Während sich Mercedes in den ersten 90 Suzuka-Minuten klar absetzte, balgten sich daheinter wie gewohnt Ferrari (3. Vettel, 4. Räikkönen) sowie Red Bull (5. Ricciardo, 6. Verstappen) um die nächsten Plätze – mit über einer Sekunde Rückstand! Dann die beiden Force India-Mercedes, die ja sensationell auf dem 4. WM-Rang. Pérez und Hülkenberg halten mit Superleistungen das finanziell in Schieflage herumirrende Team über Wasser. Ohne Ecclestones Hilfe hätten die Inder für Japan nicht mal mehr die Motorenrechnung bezahlen können!

Sauber ist im Rückstand

Bei Sauber fährt man jetzt endlich mit den letzten Updates am Unterboden. Mehr kommt 2016 nicht mehr. Die Hinwiler sind ja bereits mit dem neuen Auto – nach dem monatelangen Überlebenskampf – rund acht Wochen im Rückstand.

Um die Sache nicht noch dramatischer zu machen, verzichtet man für 2017 freiweillig auf die neuen Ferrari-Motoren, fährt mit den aktuellen PS-herzen aus Maranello. BLICK-Experte Michael Schmidt: “Aus technischer Sicht ein richtiger Schachzug, weil der neue Motor von Ferrari noch gar nicht fertig ist – und Sauber muss jetzt zuerst mal mit dem eigenen Wagen vorwärts machen!”

15. Nasr, 18. Ericsson…

Nun, für Nasr und Ericsson geht es jetzt nur noch daruzm, sich in Japan, den USA, Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi anständig zu verabschieden. Vielleicht gibts ja doch noch ein Punkte-Geschenk, das Sauber endlich vom letzten WM-Platz 2016 befreien könnte.

Im ersten Training gabs die Plätze 15 (Nasr) und 18 (Ericsson). Hinter dem Schweden nur noch Magnussen, Ocon, Wehrlein und Palmer. Also die Fahrer von Renault und Manor-Mercedes. Die drei WM-Schlusslichter seit Saisonbeginn lassen weiter grüssen. Da wird es auch keine Änderungen mehr geben.

Nichts passiert…

Für die zwei einzigen Aufreger bei bewölktem Himmel und 24 Grad sorgten Alonso (McLaren-Honda) und Grosjean (Haas-Ferrari) mit Abflügen ins Kiesbett. Harmloser ist in den letzten zehn Jahren hier noch keine Trainingssitzung über die Bühne gegangen.