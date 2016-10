1. Training in Austin: Mercedes haut Gegner weg – Sauber hofft

Beginnen wir für einmal neben der Strecke – mit dem Baby-Boom in der Formel 1. Und diesmal sind die Chefs der beiden besten Teams 2017 die neuen Väter: Toto Wolff (44, Mercedes) und Christian Horner (42, Red Bull). Toto ist mit der früheren Rennfahrerin Susie Stoddart (34) verheiratet, Christian mit dem früheren Spice Girl Geri Halliwell (44).

Vettel: «Wir schaffen es!»

Auch auf der Piste gelten Mercedes und Red Bull beim GP Amerika am Sonntag (21 Uhr MEZ, TV live) – neben Ferrari – zu den klaren Favoriten. Ferrari eher als Aussenseiter. Vettel glaubt nach 23 Rennen ohne Sieg weiter an ein rotes Wunder 2016: «Wir schaffen es!» Platz 3 und 5 im ersten Training nähren den Optimismus..

Doch Ferrari ist jetzt auch nocvh in die Kritik von Ex-Präsident Luca di Montezemolo (69) geraten: «Man sollte nur Siege ankündigen, wenn man auch die Gewissheit hat, dazu in der Lage zu sein!» Ein klarer Seitenhieb in Richtung seines Nachfolgers, dem Italo-Kanadier Sergio Marchionne.

Andretti fordert US-Pilot

Die ersten 90 Minuten rissen die Fans bei rund 120 Grad nicht von den Sitzen. Palmer und Sainz drehten sich, Ericsson hatte einen technischen Defekt – und sonst war kaum was los. Aber am Renntag werden in Austin übrigens 100 000 Fans erwartet. Das Daumendrücken für das US-Team Haas ist auch notwendig – seit acht Rennen sind Grosjean und Gutiérrez ohne WM-Punkt. Boxengast Mario Andretti: “Wir brauchen unbedingt ein gutes US-Team und einen amerikanischen Fahrer. Sonst hat es die Formel 1 in den Staaten schwer!”

Sauber hofft auf Nasr

Noch länger warte man ja bei Sauber, wo die Fahrerfrage für 2017 langsam näher rückt. Die Anfragen in Hinwil halten sich wohl in Grenzen. Am liebsten würde man wohl weiter mit Marcus Ericsson und Felipe Nasr fahren. Der Schwede ist ja für die Lebensrettung des Teams verantwortlich, der Brasilianer hat erneut rund 12 Millionen Dollar von Banco do Brasil anzubieten.

Doch Nasr selbst schaut sich natürlich nach einer Alternative um, er liegt bei Force India-Mercedes mit Ocon, Wehrlein und Kvyat im Vierkampf ums zweite Cockpit.

Bei den Indern ist ja Nico Hülkenberg (29) nächstes Jahr nicht mehr dabei. Er fährt dann für das Werksteam Renault – und muss sich dort finanziell keine Sorgen mehr machen. Aber sportlich? Nun, nach dem ersten Austin-Training grüsst Hülkenberg vom fünften Platz. Die Renault von Magnussen und Palmer liegen wie immer weit zurück…

Alonso: Heisse Songs

Die Aussenseiter sind für den 18. WM-Lauf auch bekannt. Williams-Mercedes und McLaren-Honda. Vor allem Fernando Alonso (34) ist vor seinem 270. Grand Prix richtig heiss. Er kam direkt vom Rockkonzert der Superlative im kalifornischen Coachella. Dort traten Paul McCartney, Nobelpreisträger Bob Dylan, die Rolling Stones, The Who und Roger Waters von den Pink Floyd auf!

Bei Manor kam der Brite Jordan King (22) für Wehrlein zum Einsatz. Bei Force India ersetzte der Mexikaner Alfonso Celis (20) seinen Landsmann Pérez für 90 Minuten.