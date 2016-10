Eklat um Hamilton: «Ich bin sauer – schönes Wochenende»

Der aktuelle WM-Zweite, Lewis Hamilton, ist sauer.

Grund: Am Donnerstag in der Medienrunde stellt sich der Brite zusammen mit fünf weiteren Fahrern der Presse. Hamilton sitzt in der Mitte in der ersten Reihe und spielt auf seinem Handy herum.

Dieses Verhalten passt nicht allen. Prompt wird Hamilton deswegen von deutschen und englischen Zeitungen hart attackiert. Zwei Tage später – beim FIA-Medientalk vom Samstag – reagiert Hamilton jetzt auf seine Weise.

Die Medienrunde beendet er mit einem Knall – und verlässt den Raum vorzeitig. Hamilton hält fest:

«Das Lächeln aus euren Gesichtern wird jetzt vermutlich verschwinden. Ich bin ehrlich gesagt nicht hier, um eure Fragen zu beantworten. Viele von euch, die hier sind, haben mich immer unterstützt. Es gibt aber auch andere, die auch hier sind, bei denen das nicht so ist», meint Hamilton und spielt auf den deutschen und englischen Boulevard an.

Der Mercedes-Pilot weiter: «Ehrlich: Ich hatte nicht die Absicht, mich unangebracht zu verhalten. Was aber dann geschrieben wurde, weltweit, war respektlos. Es sitzen jetzt auch einige hier, die das gar nicht betrifft, aber die Entscheidung, die ich getroffen habe, steht. Entschuldigung und geniesst dieses Wochenende.»

Mit der Aktion vom Donnerstag wollte Hamilton auch gegen das mehr als umstrittene Konzept der FIA-Medienkonferenz protestieren. Hier muss sich der Weltverband wirklich etwas Neues einfallen lassen, und nicht weiter sechs Fahrer vor jedem GP der Langeweile aussetzen.

Hamilton will also nicht mehr mit den Medien reden. Mit BLICK hatte der Mercedes-Star in Japan aber keine Probleme. Lesen Sie im morgigen Sonntagsblick das grosse Interview!

