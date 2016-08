Formel 1: Zoff um Max Verstappen

Vor dem Europa-Finale in fünf Tagen herrscht Krieg. Red-Bull-Chef Christian Horner zu Max: «Am besten sagst du nicht, wo du in Monza wohnst. Sonst könnte es mit den Fans Ärger geben!»

Die Szene in der 13. Runde auf der Kemmel-Geraden wird weltweit diskutiert: Verstappen zwingt Räikkönen, der im Ferrari mit DRS-Überschuss bei Tempo 320 zum Überholen ansetzt, mit einem Schwenker zu einer Vollbremsung!

Der Finne tobt wie schon in Ungarn: «Allen kannst du trauen, aber nicht diesem Fahrer!» Eine klare Anklage, die Max (noch) kalt lässt, weil die FIA-Kommissäre bei dieser Szene vor dem TV geschlafen haben. Ihre Reaktion: «Die Fans wollen doch Action sehen!»

Nun, der Startcrash in Spa mit dem Ferrari-Duo Räikkönen, Vettel und Bulle Verstappen gehört für alle drei Beteiligten in die Kategorie Rennunfall, dumm gelaufen.

Doch Max, von 60'000 Fans angefeuert, ist sauer. Er hat seine Nerven nicht im Griff und verliert mit einem ziemlich defekten Auto vor dem Gegner den nötigen Respekt.

Und das ist in diesem Beruf lebensgefährlich! In der Formel 1 brauchst du zwar keine Freunde, aber sicher auch nicht lauter Feinde. Wie jetzt. Nicht nur bei Ferrari.

Max ist mit seinem aussergewöhnlichen Talent auf einem gefährlichen Weg nach oben. Wie einst Ayrton Senna oder Michael Schumacher. Auch die boxten sich von Beginn weg schonungslos durch das Feld, akzeptierten kaum Kritik (wie jetzt Max) und verzückten jedoch mit ihrer brutalen Art Millionen von Fans.

Bei Hockenheim-Tests 1992 hatte der dreifache Champion Senna vom respektlosen Neuling Schumi die Schnauze voll und stellte ihn an den Boxen: «So geht es nicht! Die Formel 1 ist keine Kartbahn!» Der Deutsche hörte dem Platzhirsch aus Brasilien kurz zu – und kehrte sich um. Die beiden blieben bis zu Sennas Tod am 1. Mai 1994 in Imola erbitterte Rivalen.

Die Frage ist jetzt: Welcher Fahrer redet mit Max V.?