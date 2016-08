Drittes Training in Belgien :  Spa-König Kimi vorne – Probleme bei Sauber

Noch nicht in Spa eingetroffen: Der britische Zirkusdirektor Bernie Ecclestone, der am 30. Oktober bereits 86 Jahre alt wird. Er liegt mit einer Erkältung im Bett, will aber am Sonntag kurz auftauchen.

Hamilton 55 Plätze zurück

Was ebenfalls krank ist, ist das System bei den Strafen, wenn man mehr als die fünf erlaubten Exemplare bei den Antriebssträngen braucht. So kassierte WM-Leader Lewis Hamilton (19 Punkte vor Rosberg) für Sonntag im Mercedes 55 Strafplätze.

Bei Alonso (McLaren-Honda) wurden nur 35 Positionen nach hinten in das Reglements-Tohuwabohu eingetragen. So muss man sich über die letzte Startreihe beim GP von Belgien wahrlich keine Sorgen mehr machen. Egal, was die beiden Champions in der Qualifikation ab 13 Uhr (TV live, ORF, Sky, RTL) auch immer abliefern werden. Erst in der letzten Minute machte Hamilton Jagd auf eine schnelle Zeit – und wurde Fünfter.

Wie gut ist Ferrari?

Das letzte Training wurde eine Beute von Kimi Räikkönen (wird am 17. Oktober 37 Jahre alt). Der Finne distanzierte Daniel Ricciardo im Red Bull, der hier 2014 seinen dritten und bisher letzten GP-Sieg feiern konnte, um 0,215 Sekunden.

Dahinter Vettel im Ferrari sowie Bottas (Williams-Mercedes), Hamilton (Mercedes), Hülkenberg (Force India-Mercedes) und Rosberg (Mercedes). Was ist da bei den Silberpfeilen los? Kann der Deutsche am Sonntag die Hammerstrafe von Hamilton gar nicht richtig ausnützen?

Und auch über Ferrari schwebt ein Fragezeichen. Die Analyse der Longruns am Freitag sagt: Force India und Red Bull sind klar schneller!

Verstappen nur Zuschauer

Die rund 60'000 holländischen Fans von Max Verstappen (18), die auf den Autobahnen für die bis zu zehn Kilometer langen Staus verantwortlich waren, erlebten eine Stunde der Enttäuschung. Ihr Liebling rollte nur zweimal um den 7,004 km langen Kurs. Dann Alarm: Probleme mit dem Antriebsstrang. Am Freitag hatte der junge Red-Bull-Schocker noch mit dem Tagessieg geglänzt!

Millionen-Duell Manor – Sauber

Ebenfalls nur Zuschauer, nach zwei Runden, war der Schwede Marcus Ericsson im Sauber. Erst vier Minuten vor Ende konnte er wieder auf die Strecke, blieb aber Vorletzter. Eigentlich egal, denn der Wechsel des Turboladers kostet Ericsson schon mal zehn Strafplätze. Oder Startplatz 20…

Teamkollege Felipe Nasr stellte das andere Hinwiler Auto nur auf Position 19 – knapp vor Neuling Ocon (20.) im Manor-Mercedes. Aber der Schock für Sauber: Wehrlein (15.) war im anderen Manor über eine halbe Sekunde schneller.

Hier geht es ja um den 10. WM-Platz. Seit dem GP von Österreich führt Manor gegen Sauber mit 1:0. Chefin Monisha Kaltenborn: «Wir haben nur noch neun Rennen Zeit, aber dieser WM-Punkt muss bald kommen!» Und wenn ja, dann kann ja auch Manor nochmals punkten… Nun, wer am Ende Zehnter bei den Teams ist, kassiert rund 35 Millionen Dollar mehr von Ecclestones Geldkuchen!

Verfolgen Sie ab 14 Uhr das Qualifying live!