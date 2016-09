Wichtigste Fragen zum Mega-Deal: Kommt die Formel 1 in die Schweiz?

Wer steckt hinter Liberty Media?

Das 1991 in Colorado gegründete Unterhaltungs-Unternehmen ist seriös, hat über 25 000 Mitarbeiter, macht weit über zehn Milliarden Jahresumsatz. Chef ist John Malone (75), ein knallharter Unternehmer, der nun auch der neue mächtige Mann in der Formel 1 ist. Vorstandsvorsitzender der Formel 1 wird Charles Carey (62). Er ist der grosse Mann beim TV-Giganten Fox.

Wieviel Geld fliesst?

Liberty Media hat am 7. September mit einer Zahlung von 746 Millionen Dollar 18,7 Prozent Anteile der Formel-1-Holding Delta Topico übernommen. Der ganze Wert beträgt 8,04 Milliarden.

Wann ist der Deal perfekt?

Wollen die Amerikaner das ­alleinige Stimmrecht, müssen sie die 35,3 Prozent von CVC und Anteile der anderen 15 Anteilseigner kaufen. Das soll im März 2017 passieren. Dann wird das Unternehmen in Formel One Group umgetauft.

Warum kauft Liberty Media nicht alles in einem Schritt?

Der Weltverband FIA darf theoretisch kein kommerzielles Interesse am Sport haben. Es fliesst also offiziell kein Geld nach Paris. Bedenken aus Brüssel sind auch der Grund, weshalb Liberty Media nicht alles in einem Schritt kauft.

Geht die Formel 1 an die Börse?

Das ist der Plan. Aber bisher sind alle Versuche gescheitert, zuletzt 2013 an der Börse von Singapur.

Kann jemand die Über­nahme noch verhindern?

Ja, theoretisch die FIA. Doch die hält selbst 1,07 Prozent der Aktien und ist glücklich, dass man bei den Reglementen das Sagen hat. Der Weltverband hat also kein Interesse, den Deal zu verhindern.

Was passiert mit Bernie Ecclestone?

Der bald 86-Jährige Formel-1-Zampano bleibt auch unter den neuen Besitzern am Kommandopult – zumindest noch für die nächsten drei Jahre. Keiner kennt das Business wir er, der über 40 Jahre die Formel 1 geprägt hat. Die neuen Besitzer brauchen das Knowhow des Briten.

Was geschieht mit den Teams?

Liberty Media hat den Teams jetzt Anteile zum Kauf angeboten! Bis 2020 (Concorde Agreement) ändert sich kaum etwas. Das heisst, Ferrari bekommt weiter den Super-Bonus von 100 Millionen Dollar im Jahr. Aber ab 2021 wollen die Amis das Geld gleichmässiger verteilen.

Was ändert sich für die Fans?

Man will den Veranstaltern mit kleineren Antrittspreisen wieder Luft zum Atmen geben. Und damit fallen die Ticketpreise, welche Mitschuld am Fan-Rückgang tragen.

Was geschieht mit den Rennen?

Die Amis wollen den Zirkus wieder vermehrt nach Europa (jetzt nur noch zehn Rennen, mit Sotschi und Baku) zurückholen.

Kommt die Formel 1 auch in die Schweiz?

Nein, Formel-1-Rennen sind in der Schweiz seit dem schweren Unfall beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1955 mit 84 Toten aus Sicherheitsgründen verboten. Aber Liberty Global, die Schwesterfirma von Liberty Media ist 2015 in die Formel E eingestiegen. Gesponsert wird die Elektroserie unter anderem von der Schweizer Privatbank Julius Bär. So ist es gut möglich, dass es in der Schweiz in absehbarer Zeit Formel E-Rennen geben wird.