Die verrückten Fans von Suzuka: Die letzte Hoffnung für Sauber 2016

Man entdeckt sogar Heckflügel als Kopfbedeckung (mit aufklappbarem DRS-Flügel) – also auch die Technik läuft hier durch das Fahrerlager und den grossen Vergnügungspark «Honda-Land».

Die zwei beliebtesten Fahrer aller Zeiten werden in Japan weiter verehrt: Ayrton Senna und Mika Häkkinen. Jetzt ist der blonde Kimi Räikkönen der aktuellste Superstar. Selbst sein Teamkollege Sebastian Vettel, der viermal in Suzuka gewann, ist so populär wie sein früherer Stinkefinger …

Auch Lewis Hamilton, der hier die beiden letzten Japan-Schlachten für sich entschied, hat seine Fangemeinde. An der Medienkonferenz wollte der Brite jedoch kaum mehr auf den Motorschaden in Malaysia eingehen: «Dumm gelaufen. Die höhere Macht hat entschieden, aber diese hat mir auch schon WM-Titel geschenkt. Bei Mercedes arbeiten alle so hart, also gewinnen und verlieren wir zusammen!»

Bei Sauber ist fünf Runden vor Schluss die oft verschleppte Entwicklung abgeschlossen: Der Unterboden ist jetzt fertig. Damit soll der Diffusor endlich besser angeströmt werden. Das Resultat (nach 19 Nullern in Serie) werden wir am Sonntag ab 7 Uhr MEZ sehen.