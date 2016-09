Der «Toten-Krach» :  Villeneuve und Verstappen bekriegen sich

Die Formel 1 hat ihren Hauskrach

TV-Reporter und Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve (45) hat sich seit über einem Jahr auf GP-Junior Max Verstappen (18) eingeschossen. Jede Aktion des Holländers findet der Kanadier skandalös. «Wenn er weiter so fährt, bringt er noch jemanden um!» Aber hallo. Max reagierte zuerst heftig, sagte dann aber: «Im Respekt zur australischen Familie des verstorbenen Streckenpostens sollte Villeneuve besser schweigen!» 2001 hatte ein Rad von Villeneuves BAR-Honda (war von hinten in Ralf Schumachers Williams gedonnert) in Melbourne einen Helfer getötet.

Das darf doch nicht wahr sein

Im abgesperrten Mediensaal wurden gleich fünf grössere Objektive gestohlen. Star-Fotograf Mark Sutton, dem ein 500er fehlte: «Das ganze Fotomaterial bei einem Grand Prix hat einen Wert von rund zwei Millionen Franken!»

Die Formel 1 will nach vielen Anläufen endlich an die Börse...

...und wird jetzt von Hauptaktionär CVC (35 Prozent) endgültig zum Kauf angeboten. An den US-Giganten Liberty Media (TVund Zeitungskonzern), der zuerst nur einen kleinen Teil übernehmen will. Auch Bernie Ecclestone gehören 5,8 Prozent. Gesamtwert der Formel 1: Fast 9 Milliarden Franken.

Test-Wettbieten

Fünf Rennstrecken balgen sich offenbar um die Februar-Wintertests (total acht Tage) der Formel 1: Barcelona, Jerez, Valencia, Estoril und Bahrain – wenn die Scheichs dort die Kosten übernehmen.

Schweizer Flaute

In der GP3-Serie läuft bei den Schweizern nichts mehr. Kevin Jörg (Weesen SG) verpasste aus Reihe 3 den Start, kam nicht ins Ziel. Ralph Boschung (Monthey VS) landete auf Rang 18.