«Das Leben ist schön» :  Happy Birthday, Alex Zanardi!

Herr Zanardi, Sie feiern am Sonntag Ihren 50. Geburtstag. Was denkt einer wie Sie über das Alter?

Alex Zanardi: Da kommt mir mein Unfall vor 15 Jahren am Lausitzring in den Sinn, als ich beide Beine verloren habe. Als ich aufgewacht bin, war ich einfach nur glücklich, dass ich noch lebe. So denke ich noch heute. Das Leben ist schön. Und ich geniesse es.

Wie hat sich Ihr Leben seit dem Unfall verändert?

Die entscheidende Frage ist immer noch dieselbe wie zuvor: Was will ich erreichen? Der Unterschied: Die Mittel sind nicht mehr dieselben. Aber der Wille ist ungebrochen. Klar war mir nach dem Unfall nicht gleich danach, bei den nächsten Paralympics anzutreten. Aber mit der Zeit habe ich mir immer neue Ziele gesetzt.

Und so sind Sie auch noch populärer geworden?

Genau. Ich will jetzt nicht sagen, ich würde gerne der erste Mensch mit Beinprothesen auf dem Mars sein. Aber so etwa muss man sich das vorstellen. Es braucht immer neue Ziele – ob mit oder ohne Beine.

Hatten Sie diese Einstellung schon vor Ihrem Unfall?

Ja. Der Unfall hat alles nur noch verstärkt. Das war eine Extremsituation. Ich bekam eine zweite Chance. Die Ärzte haben mir erzählt, dass ich dreimal wiederbelebt werden musste. Und nur noch rund einen Liter Blut im Körper hatte. Und das für etwa 20 Minuten. Da bist du hinterher einfach nur glücklich, dass du überhaupt noch lebst.

Wie «normal» waren die letzten 15 Jahre für Sie?

Ich durfte in dieser Zeit Dinge erfahren, die ich ohne diesen Unfall nie erlebt hätte. Ich denke da allein an die vielen Freunde aus der Welt der Paralympics. Das hat aus mir einen kompletteren Menschen gemacht.

Und welche Erfahrungen haben Sie sonst noch gemacht?

Das es immer Menschen gibt, denen es schlechter geht. Die nicht diese Möglichkeiten haben wie ich. Und die auch nicht diese mentale Stärke besitzen, das Leben von einer anderen Seite her zu betrachten und es zu geniessen. In der Reha hatte ich mal eine Frau getroffen. Sie hatte zwei Fingerkuppen verloren. Und man hat ihr durch plastische Chirurgie die Finger wieder hergestellt. Nur die Farbe der beiden künstlichen Fingerspitzen hat nicht perfekt zum Rest der Hand gepasst. Sie meinte zu mir: Können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn man ein Leben lang die Hand hinter den Rücken halten muss, um sie vor den neugierigen Blicken der Mitmenschen zu schützen?

Wie hat sie reagiert, als sie gemerkt hat, wie es um Sie steht?

Sie hat sich entschuldigt. Und dann gesagt: Aber wissen Sie, wenn ich nächsten Sommer am Strand liege und die Leute dann sehen, dass sich meine Finger farblich unterscheiden … Ich habe es dann mit ihr aufgegeben. Es gibt einfach Menschen, die ihr eigenes Glück nicht fassen können.

Ihr Neffe hat Sie zwei, drei Jahre nach Ihrem Unfall auch mal mit einer Aussage verblüfft.

Ja, er war damals fünf, und wir hatten Verstecken gespielt. Ich habe mit meiner Körpergrösse gewisse Vorteile. Ich kann mich an Orten verstecken, wo man erwachsene Menschen eher nicht erwartet … Das hat ihm sehr imponiert. Also sagte er: Wenn ich gross bin, möchte ich wie Onkel Alex Formel-1-Rennfahrer werden. Und wie er keine Beine haben. Das war sehr speziell.

Haben Sie manchmal Phantom-Schmerzen?

In der Regel nicht. Aber wenn ich mich nicht gut fühle, dann schon. Schlimm ist es, wenn ich Fieber habe. Dann tauchen diese Schmerzen aus dem Nichts auf.

Sie sind kürzlich mit drei Medaillen von den Paralympics aus Rio heimgekommen. Zweimal Gold, einmal Silber.Ja, aber ich war vor den Spielen nicht so zuversichtlich. Als ich das Layout der Strecke sah, dachte ich: Das wird nichts. Der Kurs war mir viel zu flach. Vor vier Jahren bei meinen ersten Spielen in London war das anders. Da trugen wir unsere Wettkämpfe auf der ehemaligen GP-Rennstrecke in Brands Hatch aus. Da geht es ordentlich hoch und runter. Ich liebte diese Strecke schon als Rennfahrer. In der Formel 3000 stand ich dort auf der Pole-Position. Mit dem Sieg hat es leider nie geklappt. Umso grösser war die Genugtuung, dass ich es dann mit dem Handbike geschafft habe.

Dann hätte Ihnen Rio aber auch gefallen müssen. Sie sind da ja auf dem Gelände angetreten, auf dem ihr mit den IndyCars gefahren seid.

Stimmt. Aber auch da stand ich auch nur auf Pole. Auch dort hatte ich zuvor nie gewonnen.

Die nächsten Spiele sind in Tokio.

Richtig. Wenn wir dann in Suzuka auf der Grand-Prix-Strecke antreten, bin ich dabei. Aber ich bin dann 54. Ob ich da noch gegen die jungen Burschen eine Chance habe? Die waren zum Teil diesmal schon halb so alt wie ich.

Und die Formel 1: Verfolgen Sie die noch?

Logisch. Ich schaue jedes Rennen. Und wenns sein muss, stelle ich nachts auch mal den Wecker.

Wen sehen Sie am Ende vorne: Rosberg oder Hamilton?

Beides sind fantastische Rennfahrer. Jeder auf seine Art. Hamilton hat diesen Urinstinkt. Rosberg ist mehr der Analytiker. Aber auf der Strecke sind sie nahezu gleichauf. So wie es im Moment ausschaut, schlägt das Pendel eher in Richtung Rosberg.

Und was sagen Sie als Italiener zu Ferrari?

Da müssen wir wohl alle auf 2017 warten und hoffen.