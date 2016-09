Formel 1: Ungewisse Zukunft für GP-Boss Bernie Ecclestone

Kommt es in den nächsten Tagen zum grossen Formel-1-Beben?

Wie das deutsche Magazin «Auto Motor und Sport» enthüllt, steht der Verkauf der Formel 1 unmittelbar bevor. Gerüchte über mögliche Interessenten gibt es indessen schon lange.

So soll «Liberty Media» am Dienstag die erste Rate des angeblich 8,5-Millionen-Dollar-Packets überweisen und den Deal fix machen.

«Ich glaube es erst, wenn das Geld auf der Bank ist», hat Bernie Ecclestone erst kürzlich gesagt.

Zum Verkauf stehen insbesondere die Anteile von Hauptaktionär CVC Capitals (35,1 Prozent) sowie diejenigen anderer Besitzer.

«Liberty Media», ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Colorado, will insbesondere die Vermarktung neu organisieren. Geplant ist auch der Schritt an die Börse (BLICK berichtete).

Offen bleibt dabei die Rolle des in acht Wochen 86-jährigen Bernie Ecclestone (5,3 Prozent Anteile). «Ich tue, was ich immer getan habe. Es ist meine Entscheidung, welche Rolle ich einnehme», äussert sich der GP-Boss gegenüber «Auto Motor und Sport».

Gut möglich also, dass Ecclestone auch in Zukunft noch in der Boxengasse zu sehen sein wird.