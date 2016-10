Auch in den USA keine Punkte für Sauber Hamilton feiert 50. GP-Sieg!

50. GP-Sieg für Lewis Hamilton!

Der Mercedes-Star gewinnt den GP USA in Austin (Texas) vor WM-Leader Nico Rosberg und Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo. Damit liegt er nur noch einen Sieg hinter der Formel-1-Legende Alain Prost (51 Siege).

Und: Er verringert seinen Rückstand auf Rosberg vor den letzten drei Rennen auf 26 Punkte (305:331)! Der Deutsche kann also in einer Woche beim GP in Mexiko Weltmeister werden.

Für einmal kommt der Brite gut weg von der Pole-Position. Dahinter aber muss Teamkamerad Rosberg gleich einmal den fliegenden Roten Bullen Ricciardo vorbeiziehen lassen.

Viel schlimmer aber ergehts Rosbergs deutschem Landsmann Nico Hülkenberg. Weils nämlich zwischen Bottas und Pérez kracht, ist Hülkenberg das erste Ausfall-Opfer dieses GPs. Das zweite Opfer: Gutiérrez (Haas-Ferrari). Er fällt mit einem technischen Defekt aus.

Ganz vorne lässt Hamilton nie irgendwas anbrennen und fährt seinem 50. GP-Sieg entgegen, vor Rosberg und Ricciardo.

Dann folgt ein kurioser Auftritt von Max Verstappen. Er fährt an die Box. Doch dort weiss man gar nichts von einem Stopp! «Tut mir leid», so Verstappen über Funk. «Ich dachte, ich muss reinkommen!» Kurz danach aber ist Schluss für den Holländer: Er wird in Runde 31 plötzlich immer langsamer und scheidet als drittes Opfer aus. Schlecht für die Team-WM, wo ja Red Bull vor Austin mit 50 Punkten Vorsprung auf Ferrari «sicher» auf dem zweiten Platz lag.

Und die beiden Sauber? Auf Verstappens Ausfall folgt eine virtuelle Safety-Car-Phase, welche den beiden Sauber wieder Hoffnung macht. Und dann fällt erst noch Räikkönen in der Boxengasse aus – worauf sich Ericsson plötzlich auf Platz 11 wiederfindet! Gibts endlich diesen verflixten ersten WM-Punkt für die Hinwiler? Die letzten Punkte gabs ja vor genau einem Jahr, als Nasr am 23. Oktober 2015 zwei Punkte holte.

Es reicht aber leider nicht. Trotz den Ausfällen und den Anstrengungen geht die Ein-Stopp-Strategie von Ericsson nicht auf. Er muss sich kurz vor Schluss von Kvyats Toro Rosso überholen lassen. Der Schwede landet letztlich auf Platz 14, einen Platz vor Kollege Nasr.

Ebenfalls unzufrieden ist man bei Ferrari. Vettel verpasst das Podest erneut. Heisst: Neun Rennen – nur ein Podestplatz für die Roten. Fünfter wird Fernando Alonso im McLaren vor dem erstaunlichen Carlos Sainz im Toro Rosso.