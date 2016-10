Verstappen fliegt vom Podest Hamilton holt Prost ein und vertagt WM-Entscheidung

Lewis Hamilton steht jetzt, was die GP-Siege anbelangt, auf einer Stufe mit Alain Prost. Der Triumph in Mexiko City vor über 130'000 Fans ist sein 51. Nur einer hat mehr: Michael Schumacher (91).

Was die Weltmeister-Titel anbelangt liegt Hamilton im Vergleich mit dem Franzosen Prost noch um eine Länge zurück. Wird der Brite diesen «Rückstand» noch diese Saison aufholen?

Nun, neu liegt Hamilton 19 Punkte hinter Mercedes-Teamkollege und WM-Leader Nico Rosberg zurück. Er hält die Titel-Chance am Leben. Aber es bleiben nur noch zwei Rennen: Brasilien (13. November) und Abu Dhabi (27. November). Ganz klar: Alle Vorteile liegen beim Deutschen.

Hamilton muss in Mexiko nur kurz bangen. Beim Start verbremst sich der Pole-Setter, muss durch den Notausgang. Weiter hinten im Feld fährt Gutiérrez in die Kiste Wehrleins, welcher dann Ericsson von der Piste drängt. Für Wehrlein im Manor ist das Rennen zu Ende, Ericsson hat Glück und muss sich an den Sauber-Boxen nur einen neuen Frontflügel abholen.

Der Sauber-Schwede beendet das Rennen als Elfter. Teamkollege Felipe Nasr landet auf dem 15. Rang. Wie schon in Austin versuchens beide mit einer Ein-Stopp-Strategie, wie die Mehrheit der Konkurrenz, das bringt aber auch nicht den erhofften Erfolg. Der 22. Nuller des Hinwiler Teams in Serie ist Tatsache. Die letzten (zwei) Zähler gabs am 23. Oktober 2015 (Nasr in Austin).

Umkämpft ist zunächst das Duell um Rang zwei. Rosberg wird von Max Verstappen unter Druck gesetzt. In Runde 52 folgt der Angriff des jungen Red-Bull-Piloten (19): Er kommt vorbei, überschiesst dann aber. Rosberg bleibt vorne und sichert sich die 18 Punkte.

Kurz vor Schluss bricht dann noch Hektik aus. Vettel schleicht sich an Verstappen ran. Der Holländer verbremst sich, kürzt ab – und lässt den Ferrari-Star (trotz der Aufforderung seines Teams) nicht mehr vorbei. Verstappen feiert seinen dritten Rang. Vettel zeigt seinem Kontrahenten den Zeigefinger und bewegt ihn hin und her. So als würde er ihm mitteilen wollen, dass er so etwas gar nicht duldet.

Gleich nach Rennschluss kommt die Quittung: 5-Sekunden-Strafe gegen Verstappen: Vettel erbt Rang drei, Ricciardo (Red Bull) wird somit Vierter. Verstappen muss sich mit der fünften Position begnügen. Was für ein verrücktes Finish.