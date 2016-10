Liveticker :  Formel 1 - Grosser Preis von Mexiko, Qualifikation

Die Begeisterung kennt im Land der Azteken wie 2015 beim Mexiko-Comeback keine Grenzen. Vor allem der Teil der 4,3 km langen Strecke, der durch ein Baseball-Feld führt, ist mit über 25'000 Zuschauern zum Festplatz geworden. Und dann hat man ja mit Pérez (Force India) und Gutiérrez (Haas) auch noch zwei lokale Helden.

Hamilton führt 9:8 …

Das Mercedes-Duell steht übrigens 2016 nach Pole-Positionen 9:8 für Hamilton, der im dritten Training kurz vor Schluss von beiden Red-Bull-Stars überholt wurde, dann aber wenigstens noch Ricciardo (3.) wieder austricksen konnte.

WM-Leader Rosberg (4.) hat gegen Hamilton 9:7-Siege und vor allem 26 Punkte mehr auf dem Konto. Er muss also nicht mehr angreifen – der Druck lastet allein auf Hamilton.

Die letzten 60 Minuten gehörten am Ende dem jüngsten Fahrer, Max Verstappen (19) im Red Bull. Der Holländer ist heiss. Er will den zweiten Sieg nach Barcelona.

Vettel, am Freitag überraschend Tagessieger auf Ferrari, kam nur auf den fünften Platz noch hinter Bottas (Williams-Mercedes). Seit 23 Rennen wartet Maranello bereits auf einen Sieg und das Läuten der Kirchenglocken.

Vettel gegen Alonso: «Idiot»

Bei seinem Exploit am Freitag bekam der Deutsche aus Ellighausen TG noch Ärger. Weil Vettel im Verkehr steckenblieb, beschimpfte er McLaren-Honda-Star Alonso als «Idioten». Der Spanier hörte davon und blieb cool: «Man muss Sebastian verstehen, er macht bei Ferrari gerade eine schwierige Zeit in einer frustrierten Saison durch!»

Für Titeljäger Hamilton, der am Sonntag mit dem 51. GP-Sieg den Franzosen Alain Prost einholen würde, verlief das zweite Training am Samstag nicht wunschgemäss – und bei einem Ausrutscher in die Wiese überlebte ein Vogel die Begegnung der andern Art nicht…

Mercedes-Mann ausgeraubt

Die Silberpfeile sorgten auch neben dem Autodromo für Schlagzeilen. So wurde einer der Chefs in der Limousine mit Chauffeur auf der Fahrt vom nahen Flughafen ins Hotel im Stau mit Waffengewalt gestoppt und ausgeraubt: Mappe, Brieftasche und Uhr weg.

Gefahr auch in Sao Paulo

Nun, in zwei Wochen fährt die Formel 1 in Sao Paulo – und dort ist die Gefahr noch grösser. Ja, vor zehn Jahren wurde sogar mal in den BMW-Teambus geschossen! Einige Bosse der Formel 1 kommen sogar nur noch mit gepanzerten Fahrzeugen zur Interlagos-Strecke.

Sauber jagt WM-Punkt

In Austin hatte Sauber-Pilot Marcus Ericsson vor einer Woche in der Qualifikation überraschend den Sprung in den zweiten Teil geschafft, blieb dann aber 16. Im letzten Training in Mexiko landete der Schwede jetzt auf dem guten 14. Rang – Felipe Nasr grüsst vom 20. Platz. Hinter ihm nur noch die beiden kaum fahrenden McLaren-Honda der Ex-Weltmeister Alonso und Button…

Die Frage bleibt: Schafft Sauber in den letzten drei Rennen nach 21 Nullern in Serie doch noch einen glücklichen WM-Punkt im Duell gegen Manor-Mercedes – 0:1-Rückstand …