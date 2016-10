«Fast unmöglich» :  Holt Marquez schon den Titel?

Eigentlich ist es absurd. Die MotoGP ist spannend wie selten. In jedem Rennen ist ein anderer fähig, zu gewinnen. Und doch könnte am Wochenende in Japan Marc Marquez bereits vier Rennen vor Schluss den Weltmeistertitel klar machen.

Marquez führt in der WM mit 248 Punkten vor Valentino Rossi (196) und Jorge Lorenzo (182). Damit er den Titel holen kann , müsste aber einiges für ihn laufen. 1. Marquez müsste das Rennen gewinnen, was ihm in der MotoGP noch nie gelungen ist. 2. Rossi dürfte nicht besser als 15. werden. 3. Lorenzo müsste das Podest verpassen.

Macht der bereits vierfache Weltmeister also den Sack schon vorzeitig zu? Unwahrscheinlich. «Ich denke, wir brauchen gar nicht darüber zu reden», winkt auch Marquez ab. «Es müssen viele Dinge passieren und ich weiss, dass es fast unmöglich ist.» Aber Vorsicht: Schon 2014 setzte sich Marquez in Japan die Krone auf, nachdem er die Saison in nie dagewesener Manier dominiert hatte.