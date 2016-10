Experte zum Krebsrisiko Kunstrasen :  «Man kann die Spieler dem Risiko nicht aussetzen»

Herr Tischhauser, in den Niederlanden ist eine Diskussion über Kunstrasen entbrannt, die möglicherweise gesundheitsschädigend sind. Gibt es auch hierzulande Fussballplätze mit solchem Rasen?

Andreas Tischhauser: Ja, es gibt viele Gemeinden, die sich auch heute noch für das Recycling-Granulat entscheiden. Das ist bedenklich. Denn in Italien und New York beispielsweise sind solche Rasen bereits seit einigen Jahren verboten.

Warum ist der Kunstrasen noch immer so beliebt?

Oft ist es eine Kostenfrage. In der Anschaffung ist ein solcher Rasen im Vergleich zu einem ohne Gesundheitsrisiko bis zu einem Drittel günstiger. Doch häufig geht vergessen, wie teuer der Unterhalt und insbesondere die Entsorgung ist. Denn der Billig-Rasen muss als Sondermüll entsorgt werden. Viele Gemeinden sind zu dem nicht gut informiert oder werden falsch beraten. Schliesslich steckt hinter Recycling-Granulat eine ganze Industrie.

Ihre Firma hat vor gut zehn Jahren eine Alternative auf den Markt gebracht. Was ist an Ihrem Rasen anders?

Unser Rasen ist unverfüllt, das heisst, er kommt ohne Granulat aus. Denn auch wenn strittig ist, ob das Recycling-Granulat krebserregend ist: Wir finden, man kann die Spieler dem Risiko nicht aussetzen. Zudem ist es auch eine ökologische Frage.

Wie kommt Ihre Erfindung an?

Unverfüllte Systeme sind in der Schweiz – aber auch weltweit – am Aufholen. Es gibt Gemeinden und Clubs, die auf mehr achten als nur den Anschaffungspreis. Zu unseren Kunden zählt beispielsweise Arsenal London, die in höchsten Tönen von unserem Rasen schwärmen. Diese Generation Kunstrasen hat nichts mit dem zu tun, was beispielsweise am Montag beim Länderspiel der Schweizer Nati in Andorra zu sehen war. Da sah man schon von Weitem: Dieser Rasen ist uralt!