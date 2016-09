World Cup of Hockey: Team Europa schlägt Schweden

Nach 12 Sekunden im Schlussdrittel bringt Detroit-Stürmer Tomas Tatar die Multi-Kulti-Eurofighter mit den drei Schweizern Josi, Mark Streit und Nino Niederreiter erstmals in Führung.

Schon in der 50. Spielminute hat Thomas Vanek die Überraschung auf dem Stock: Der Austria-Scharfschütze bringt den Puck nach einem Solovorstoss an Henrik Lundqvist vorbei – aber Verteidiger Anton Stralman kann ihn kurz vor der Torlinie stoppen und so das 1:3 verhindern.

Sechs Minuten später erzwingt der Abwehrstratege Erik Karlsson den 2:2-Ausgleich. Sein Weitschuss wird von Roman Josi leicht abgefälscht, Goalie Jaroslav Halak ist machtlos.

Schweden, der grosse Favorit im Halbfinal-Duell mit Team Europa, rettet sich damit doch noch in die Verlängerung.

Erst unter Druck wird der neunfache Weltmeister seinem Ruf gerecht. Mit dem Messer am Hals ziehen die Schweden alle Register.

Auch in der Verlängerung behalten sie das Heft in der Hand – lassen sich aber von den inspirierten und strategisch gut aufgestellten Europäern übertölpeln: Der allgemein unsichere Rangers-Hüter Henrik Lundqvist unterschätzt einen Querpass, Tatar steht wieder richtig. Der Puck geht von seinem Schlittschuh ins Tor. Der Finaleinzug. Eine kleine Sensation. Mit drei Schweizern (Luca Sbisa überzählig). Und Ex-Nati-Coach Ralph Krueger an der Bande.

Die Best-of-Three-Finalserie zwischen Olympiasieger und Favorit Kanada und Team Europa beginnt in der Nacht auf Mittwoch (02.00 Uhr MEZ). Die weiteren Spiele: Freitag (02.00) und eventuell Sonntag (01.00).