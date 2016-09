Tschechischer Hockey-Schiedsrichter (24) stirbt

Er habe nach dem Unfall im Spital um sein Leben gekämpft, aber diesen Kampf nach zwei Wochen verloren. Dies schreibt der Tschechische Hockey-Verband nach dem tragischen Tod des jungen Schiedsrichters Pavel Lainka.

Der 24-Jährige wurde am 25. August während einem U16-Freundschaftsspiel zwischen den beiden Teams Brno und Sumperk von einem Puck seitlich am Kopf getroffen und erlitt mehrere schwere Verletzungen.

«Pavel war ein extrem aktiver und erfolgreicher Schiedsrichter, sowie einer der ersten Absolventen der Sportwissenschaften an der Masaryk Universität in Brno», sagt Vladimir Sindler vom tschechischen Verband. Pavel werde nicht nur als Referee in Erinnerung bleiben, sondern auch als Freund, der immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt habe.

Bei den nächsten Spielen in Tschechien wird eine Schweigeminute für Pavel Lainka abgehalten.