Team Canada bleibt Spengler Cup treu

Das Team Canada darf am Spengler Cup in Davos nicht fehlen. Seit über 30 Jahren bereichern die Kanadier das Traditionsturnier – Ende Saison läuft der Vertrag jedoch aus. Doch bereits zwei Monate vor der 90. Austragung verkündet Spengler-Cup-Sportchef Fredi Pargätzi: «Wir sind uns mit dem Team Canada über eine Vertragsverlängerung von vier Jahren einig.» Nur unterzeichnet sei noch nichts.

Auch der Zusammenarbeitsvertrag mit dem SRF läuft heuer aus. Doch auch hier hat sich das Spengler-Cup-OK bereits abgesichert und den Vertrag mit der SRG, die vor 61 Jahren die erste Live-Übertragung aus Davos lieferte, gar um fünf Jahre verlängert. Die Partnerschaft dauert sogar schon 67 Jahre an.

In diesem Jahr machen die Mannschaften Davos, Lugano, Team Canada, Mountfield HK (Tsch), Yekaterinenburg (KHL) und Dinamo Minsk (KHL) den Sieger untereinander aus. Und nach dem Out im Schweizer Cup in dieser Woche mit einer peinlichen 1:5-Pleite gegen B-Ligist Langenthal haben die Luganesi betont, dass man nun am Spengler Cup den nächsten Titel anpeilen könne. 2015 verloren sie den Final gegen die Kanadier 3:4.