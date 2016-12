Beim Spengler-Cup-Auftakt gegen Jekaterinburg (4:2) wird Luca Fazzini zum besten Spieler von Lugano gewählt. Dabei spielt der Flügelstürmer, der zuvor in den letzten Meisterschaft-Partien in der Top-Linie mit den Schweden Linus Klasen und Tony Martensson ran durfte, nur in der vierten Linie mit den Oldtimern Ryan Gardner (38) und Sébastien Reuille (35) und erhält lediglich sieben Minuten Eiszeit.

«Es war wichtig, dass ich auch im vierten Block ein gutes Spiel zeigen konnte», sagt der Sohn eines Lokführers. «Ich arbeite hart, um einen Platz im Team zu bekommen. Mein Ziel ist es, in einer der ersten Linien zu spielen. Und ich denke, die Trainer wissen, dass ich kein Spieler für einen Checker-Sturm bin.»

Doch die Konkurrenz in der Offensive ist bei Lugano gross, vor allem wenn Damien Brunner nach seiner Verletzung zurückkehrt. Und Trainer Doug Shedden ist keiner, der die Last auf viele Schultern verteilt.

Nach einem kurzen Gastspiel mit drei Partien bei den HCB Ticino Rockets in der NLB ist «Fazz» zuletzt besser in Schwung gekommen. «Die zwei Spiele bei den Rockets haben mir sicher geholfen», sagt der Stürmer, der zweimal pro Woche im Powerskating daran arbeitet, sich läuferisch zu verbessern und dabei auch Fortschritte erzielt hat. Nach zähem Start hat er nun in dieser Saison sieben Tore und sechs Assists auf dem Konto.

Derzeit schaut er «von Tag zu Tag», wie er sagt. Im Januar und im Februar will er sich aber Gedanken über seine Zukunft machen. Denn sein Vertrag läuft Ende Saison aus. «Für einen jungen Spieler ist es wichtig, zu spielen, Eiszeit und Selbstvertrauen zu bekommen», sagt der 21-Jährige. Und er hat zum Beispiel bei Dario Simion (22, Davos) gesehen, dass ein eigener junger Spieler manchmal einen Klub wie Lugano verlassen muss, um einen Sprung nach vorne machen zu können.

Und in Sachen Talent ist Fazzini noch weit mehr gesegnet als sein ehemaliger Lugano-Teamkollege, der inzwischen zu Nati-Auftritten kam. Skorer-Typen und Knipser wie ihn gibt es mit Schweizer Pass nur wenige. Deshalb sollte Lugano achtsam sein, damit das Juwel nicht plötzlich ratzfatz bei der Konkurrenz glänzt.

Soweit in Zukunft will Fazzini allerdings nicht schauen. Sein Fokus liegt auf dem Spengler Cup. «Wir wollen gewinnen, nachdem wir letztes Jahr im Final verloren haben – für uns und für unsere Fans.» Mit einem Sieg heute gegen Mountfield (Tsch) könnte sich Lugano einen weiteren freien Tag und den direkten Einzug in den Halbfinal sichern.

