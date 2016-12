3:1-Sieg über Russen am Spengler Cup Davos macht Schweizer Halbfinal perfekt

Mit dem Helikopter von Davos nach Chur – für Gregory Sciaroni wars am 30. Dezember 2015 der erste und aus diesen Gründen hoffentlich auch der letzte Heli-Flug. «Da bin ich nicht mehr scharf drauf», betont Sciaroni schmunzelnd. Heute kann er darüber lachen, doch der HCD-Stürmer erinnert sich noch so gut an die verhängnisvolle Szene, als wärs gestern gewesen. «Ich hatte danach auch neun Monate Zeit, die Szene immer und immer wieder durchzuspielen.»

Im Halbfinal gegen das Team Canada gerät Sciaroni an der Bande in einen Zweikampf mit Langnaus Chris DiDomenico. Dabei verdreht er sich das Handgelenk so unglücklich, dass er sich eine komplizierte Verrenkung des Handwurzelknochens zuzieht. «Zunächst dachte ich nicht, dass es eine schwere Verletzung ist», erzählt der gebürtige Tessiner.

Nach der Diagnose im Spital Davos aber ist plötzlich klar, dass sogar die Karriere des Nationalstürmers auf dem Spiel steht. «Ich erfuhr aber erst am nächsten Morgen davon.» Daher entscheiden die Ärzte, ihn ins Churer Spital zu Spezialisten zu fliegen, um keine Zeit zu verlieren für die anstehende Operation. Noch bevor der HCD aus dem Turnier fliegt, liegt Sciaroni im OP-Saal.

Erst zum Meisterschaftsstart kann er aufs Eis zurückkehren, der Trainingsrückstand ist gross. Doch Sciaroni beisst sich zurück – auch wenn ihn die Schmerzen täglich begleiten. «Man prophezeite mir, dass die Schmerzen in den nächsten Jahren bleiben werden. Und dass die Beweglichkeit eingeschränkt sein wird.» Liebend gerne wäre er wieder Alte.

Doch Sciaroni muss sich mit der neuen Situation anfreunden, hat deshalb sogar auf einen weicheren Stock umgestellt. «Ich bin einfach froh, dass ich überhaupt wieder Eishockey spielen kann», sagt der 27-Jährige. Er geniesse nun den Spengler Cup umso mehr und wolle gegen Yekaterinburg den Einzug in den Halbfinal schaffen.

Ein ungutes Gefühl in den Zweikämpfen begleite ihn nicht mehr, «zum Glück habe ich keine Angst mehr.» Eine Erleichterung, denn Angst auf dem Eis würde zu Fehlentscheiden führen und einen Spieler nur unnötig hemmen. Doch davon ist bei Sciaroni nichts zu sehen, er drückt wieder auf die Tube.

Jubeln Sciaroni und Teamkollegen auch heute Abend? Verfolgen Sie den Knüller gegen Yekaterinburg ab 20.15 Uhr live in Ticker und Stream!