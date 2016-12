Kanadier revanchieren sich für die Auftakt-Pleite Der Titelverteidiger steht im Final!

Alle Jahre wieder wird von den Kanadiern beschrieben, dass sich die Mannschaft anfangs schwerer tut, weil sie zu erst ihre Chemie finden muss. Nach dem diskussionslosen 5:1-Sieg gegen Mountfield sagt Torschütze Andrew Ebbett: «Mittlerweile finden wir uns besser auf dem Eis. In der Offensive verfügen wir über genügend Skills, aber in der Defensive mussten wir uns zuerst aneinander anpassen. Aber unsere Leistung in der Abwehr wird besser und besser.»

Dass es für den SCB-Kanadier, der an diesem Spengler Cup fürs Team Canada debütiert, sogleich so gut läuft, verdankt er auch einem alten Bekannten. «Mason Raymond und ich kennen uns aus zwei gemeinsamen Saisons in der NHL bei Vancouver. Und da hat es sofort wieder Klick gemacht», beschreibt Ebbett, der aktuell mit drei Toren und drei Assists der Topskorer des Turniers ist.

Und wenn die Kanadier erst mal Fahrt aufgenommen haben, wollen sie sich so schnell nicht bremsen lassen. Die Halbfinal-Quali ist gut, «aber nun ist die Titelverteidigung das Ziel!» Dafür muss das Team Canada heute Minsk aus dem Weg räumen. Und mit den Weissrussen haben die Kanadier noch eine Rechnung offen: Für die 4:7-Auftakt-Klatsche wollen sie sich revanchieren. «Gut, dass wir dafür gleich eine Chance bekommen», so Ebbett. Das Rezept? «Von der Strafbank fernbleiben.»

Wer schaffts in den Final? Verfolgen Sie die Partie Minsk - Kanada live auf BLICK im Stream und Ticker.