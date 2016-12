Im Halbfinal kommts zur Revanche gegen Minsk Kanadier schicken Tschechen heim

Das Spiel: Die Tschechen sammeln Strafen statt Punkte. So kommen die Kanadier zu intensivem Powerplay-Training. Mit zwei Treffern in Überzahl ebnen die beiden SCB-Kanadier Ebbett und Noreau den Weg zum Halbfinal-Einzug. Den Ehrentreffer für Mountfield erzielt Ex-Davoser Bednar (40). Doch die Kanadier dämmen die Hoffnung der aufstrebenden Tschechen sogleich wieder ein und erhöhen im Schlussdrittel per Doppelschlag innert weniger Sekunden auf 5:1. Dabei bleibts.

Dieser Halbfinal ist für die Kanadier, die immer erst mit dem Verlauf des Turniers an Fahrt gewinnen, Ehrensache. Am Freitag treffen sie dort auf KHL-Vertreter Minsk (15.15 Uhr). Gegen die Weissrussen gingen die Kanadier am Montag mit 4:7 als Verlierer vom Eis. Es heisst also: Revanche!

Der Beste: Ebbett (Canada). Der Spengler-Cup-Debütant des SCB ist produktiv und avanciert zum Topskorer des Turniers.

Die Pflaume: Ehrhardt (Mountfield). Der Servette-Verteidiger kommt gegen seine Landsmänner oft einen Schritt zu spät.

So gehts weiter: Ab 20.15 Uhr duellieren sich Davos und Jekaterinburg um den letzten Halbfinal-Platz. Der Sieger trifft dort am Freitag auf den HC Lugano.