Liveticker :  HC Davos - Team Canada

Tuomo Ruutu, wenn Sie für Finnland spielen, ist Edelmetall garantiert: Weltmeister, Junioren-Weltmeister, zwei Mal Bronze bei Olympia...

Tuomo Ruutu: Das ist leider nur beinahe richtig: Bei meiner letzten Teilnahme in Tschechien sind wir im Viertelfinal gegen den Gastgeber ausgeschieden. Dabei habe ich wohl meine Statistik ruiniert.

Warum so erfolgreich?

Wir hatten immer tolle Mannschaften und ganz besonders: gute Torhüter wie Pekka Rinne, Mika Kiprusoff oder Kari Lehtinen.

Ari Sulander?

Nein, der war vor meiner Zeit aktiv. Meine erste Weltmeisterschaft war 2004.

Warum stellt Finnland so viele Weltklassetorhüter?

Eine gute Frage, noch vor einigen Jahren hatten wir nur mal hie und da einen. Das hat wohl mit der Ausbildung zu tun, in Finnland werden junge Goalies schon sehr früh von spezifischen Trainern betreut. Und die Klassetorhüter sind allesamt sehr ehrgeizig und fokussiert, die arbeiten hart.

Schweizer Torhüter gibt es in der NHL aktuell keine mehr. Wissen Sie, warum?

(Lacht) Nein, das weiss ich nicht. Das finnische Eishockey hat vor ungefähr 20 Jahren einen Systemwechsel vollzogen, seither geht es aufwärts mit uns. Sie dürfen nicht vergessen, dass Eishockey ein Teil unserer Kultur ist, nicht einfach ein Sport unter vielen. Ähnlich populär ist Eishockey wohl nur in Kanada.

Viele Schweizer Spieler verzichten auf die Nationalmannschaft.

Das ist bei uns nicht vorstellbar. Jeder Finne will unbedingt dabei sein, weil es da auch immer eine unheimlich gute Stimmung gibt, wie auf Knopfdruck und ohne lange Vorbereitung. Es gibt einen tiefen Zusammenhalt unter uns Finnen, unser Land zu vertreten, ist für uns eine Frage der Ehre.

Ist das ein Erfolgsrezept?

Natürlich. Nur schon in den letzten Jahren haben wir fast immer irgendwo eine Medaille geholt, das ist für ein Land mit der Grösse Finnlands eine stattliche Erfolgsrechnung. Ich habe die Qualität der Spieler und Torhüter angesprochen: natürlich muss die vorhanden sein, die Chemie innerhalb des Teams ist aber noch wichtiger.

Wie wurden Sie als Weltmeister empfangen?

Während des Turniers lebst du in einer Blase, was zuhause vor sich geht, bekommst du kaum mit. Erst als wir zurückkehrten, wurde uns die Dimension der Begeisterung bewusst. Da waren Hunderttausende, alle verrückt vor Freude. Die ganze Nation war auf den Füssen. Aber 1995 stellt natürlich alles in den Schatten, der erste Weltmeistertitel nach einem verrückten Spiel gegen die Schweden.

Wie erklären Sie die Rivalität mit den Schweden?

Da gab es einfach ein paar heftige Niederlagen in der Vergangenheit, das hat sich dann bei uns zu einer Art Komplex entwickelt – bis zum Titel von 1995. Grundsätzlich ist die Rivalität zwischen Finnen und Schweden aber nicht bösartiger Natur, man ist sich ähnlich und trotzdem verschieden. Man neckt sich etwas, verliert dabei aber nicht die Nerven.

Sie haben lange in der NHL gespielt, oft gewonnen und viel erlebt. Warum sind Sie jetzt in der Schweiz?

Ich habe da wohl lange gespielt, aber vom Eishockey bekommt man nie genug. Ich wollte auch noch mal eine andere Kultur kennenlernen und trotzdem bei einem Klub sein, der Aussicht auf einen Titel hat.

Hat Davos in dieser Saison Aussicht auf einen Titel?

Die Möglichkeit besteht immer, bis es das Gegenteil bewiesen ist. Hier gibt es eine Gewinnermentalität, da kann ich etwas dazu beitragen. Wissen Sie, als junger Spieler gehst du in die NHL und denkst vor allem an die persönlichen Fortschritt. Wenn man reifer und älter wird, zählt nur noch der Erfolg der Mannschaft.

Werden Sie hier von jungen Spielern um Rat gefragt?

Ja, und ich mag das. Ich gebe meine Erfahrungen gerne weiter, ich habe mich als junger Spieler auch an den Älteren orientiert, meine Brüder (Jarkko, 41 und Mikko, 38, die Red.) waren meine ersten Ansprechpartner.

Ihr Bruder Jarkko ging allen auf die Nerven.

(Grinst) Er wurde in der NHL mal als meistgehasster Spieler bezeichnet. Wenn er auf dem Eis war, war immer etwas los. Er ist jetzt in der Organisation von Columbus als Talentspäher tätig, Mikko ist bei Ottawa in der gleichen Funktion.

Welchen Einfluss hatten Ihre Geschwister?

Ich hatte mir die NHL nie als Ziel gesetzt, ich wollte nur Spielen. Aber als Jarkko nach Nordamerika ging, hat mir das die Augen geöffnet. Einer aus unserem Haushalt, mit der gleichen Erziehung und Schulbildung spielt nun in der NHL. Da dachte ich: Weshalb sollte ich das nicht auch können?

Warum können das nicht mehr Schweizer?

Das müssen Sie andere fragen. Spiele gegen die Schweizer waren immer schwierig, die waren meist gut organisiert und ausgebildet, an der Qualität kann es nicht liegen. Bei uns war das früher aber auch nicht anders, da gab es nur ein paar ältere Spieler in Übersee. Die jüngere Generation hat jetzt ganz andere Perspektiven. Als ich mit 20 nach Nordamerika ging, fühlte ich mich total verloren, heute ist das anders, die gehen da mit dem Selbstvertrauen hin, es sofort zu packen. Die wachsen mit dem Ziel NHL auf und verfolgen das konsequent.

Sind die Schiedsrichter in der NHL besser als in der Schweiz?

Ich spreche nicht über Schiedsrichter.

Weshalb nicht?

Eine solche Diskussion gibt es in jeder Liga. Was es braucht, ist gegenseitiger Respekt, schlussendlich sitzen ja alle im gleichen Boot. Bei Problemen sollte man den Dialog suchen, Vorwürfe bringen niemanden weiter.

Na gut. Fahren Sie Ski?

Nein, das wäre für meine Gesundheit nicht sehr gut. Ich bevorzuge den Langlauf, das ist wohl etwas anstrengend, aber nicht annähernd so gefährlich.

Es gibt ein Foto von Ihnen, auf dem Sie Saxophon spielen.

Ich habe das als Junge gelernt, dann aber bis vor ungefähr fünf Jahren nicht mehr gespielt. Jetzt mache ich das ab und zu, aber ein Virtuose bin ich nicht gerade. Das Foto entstand bei meinem Jungesellenabschied 2011, da spielte ich ein Solo, das ich innerhalb eines Tages lernen musste. Ohne Noten, nur vom Zuhören.

Was halten Sie von Ihrem Trainer Del Curto?

Er ist authentisch. Das ist das wichtigste für einen Trainer, sonst wird er entlarvt und überlebt nicht 20 Jahre beim selben Klub. Wenn einer den harten oder netten Typen nur spielt, kauft man ihm das nicht ab. Das ist im Privatleben auch nicht anders, wer Charakterzüge vortäuscht, führt vor allem sich selbst hinters Licht.

Was wissen Sie über den Spengler Cup?

Ich habe viel darüber gehört und gelesen. Mein Bruder Jarkko spielte hier mal mit Jokerit Helsinki, und er sagt, der Spengler Cup sei eines der besten Sportevents überhaupt. Ich kann die Atmosphäre schon riechen.