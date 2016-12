Ville Peltonen ist ein freundlicher Zeitgenosse. Nie würde der 43-Jährige sich öffentlich über jemanden auslassen. Es erstaunt daher auch nicht, dass der ehemalige finnische Ausnahmestürmer mit 382 NHL-Spielen auf dem Buckel nur positive Worte über Minsk findet. Auch wenn er irgendwann im Gespräch sagt: «Ich weiss nicht genau, was ich in diesem Jahr gelernt habe.»

Peltonen wechselte 2009 von den Florida Panthers in die KHL, kam mit den Weissrussen aber nie richtig auf Touren. Das 25-Millionen-Euro-Team belegte bloss den zweitletzten Platz und feuerte im November den späteren Schweizer Nati-Trainer Glen Hanlon. «Der Coach war gut. Wir hatten mit Verletzungen zu kämpfen», so Peltonen.

«Spengler Cup kam im rechten Moment»

Der Finne fungierte im Team als Captain. Doch auch ihm liefs nicht. In den 33 Spielen bis Weihnachten gelangen dem Flügelstürmer gerade mal drei Tore. «Für uns kam der Spengler Cup im rechten Moment. Wir konnten den Kopf lüften, hatten viel Spass. Die Atmosphäre in Davos war grossartig.»

Dabei hätte das Turnier für die Weissrussen, die beim Auftakt Peltonen noch schonen, nicht schlechter beginnen können. Reto von Arx trifft bereits nach acht Sekunden. Der HCD-Stürmer lenkt auf der Mittellinie (!) einen Forster-Schuss ab – und lässt Minsk-Goalie Wital Kowal uralt aussehen.

Trotzdem ist es Peltonen, der fünf Tage später den Pokal in die Höhe stemmt. Minsk revanchiert sich im Final an den Bündnern. «Ich erinnere mich kaum noch an dieses Spiel», gesteht der heutige Assistent von SCB-Coach Kari Jalonen. «Ich weiss noch, dass ich den Pokal sofort Andrej Mesin weiterreichte.» Mit gutem Grund.

Der Goalie stoppt die Davoser praktisch im Alleingang, kassiert in drei Spielen bloss zwei Tore und wird mit einer Fang-Quote von 97,5 Prozent zum besten Torhüter des Turniers gewählt.

Von Davos direkt nach Sibirien

Für Minsk hat der Sieg einen schönen Nebeneffekt. Der Klub mietet für seine 120-köpfige Delegation – inklusive Frauen, Freundinnen und Kindern – das gesamte VIP-Zelt und feiert in Davos Silvester. «Am nächsten Morgen reisten wir dann weiter nach Sibirien», erinnert sich Peltonen, der am 2. Januar im 5000 Kilometer entfernten Nowosibirsk bereits wieder in der Meisterschaft auf dem Eis steht. Es folgt ein zehntägiger Roadtrip.

«Der Spengler-Cup-Sieg gab uns Schub. Es lief eine Zeit lang recht gut. Doch leider verpassten wir die Playoffs trotzdem», so Peltonen. «Die KHL ist hart. Auch wegen den vielen Reisen. Vom Leben in Weissrussland habe ich fast nichts mitbekommen. Ich sah nur Flughäfen und Eishallen.»

Nach einer Saison in Minsk kehrt Luganos Meisterheld von 2006 zu seinem Stammklub IFK Helsinki zurück. Anders als in Weissrussland ist Peltonen in seiner Heimat ein Star. 1995 führte er die Finnen gemeinsam mit Saku Koivu und Jere Lehtinen zum ersten Weltmeistertitel. Das Trio wurde in Anlehnung an Donald Ducks Neffen als «Tupu, hupu ja lupu» verehrt. Tick, Trick und Track.

