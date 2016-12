Vor drei Monaten noch ohne Vertrag – und jetzt Torhüter am Spengler Cup. So schnell kann es gehen. Weil vom B-Ligisten SCRJ Lakers statt einer Gegenofferte die Nachricht der Verpflichtung von Janick Schwendener (24) kam, stand Melvin Nyffeler nach der letzten Saison plötzlich ohne Job da.

Der Keeper hielt sich bei Thurgau fit und knüpfte Kontakte nach Nordamerika. «In der East Coast Hockey League zu spielen, war mein Plan», erzählt Nyffeler. «Ich führte Gespräche mit Teams.» Auch der italienische Klub Bozen war interessiert am Schweizer Goalie-Talent.

Doch wie so oft öffnete ein verletzungsbedingter Ausfall eine neue Türe: Weil Luca Boltshauser (23) ausfiel, bot ihm Kloten an, sich in einem Probetraining für einen Vertrag aufdrängen zu können. Nyffeler überzeugte, wurde zunächst bis Ende November verpflichtet. Dann verlängerten die Zürcher Unterländer das Engagement bis Ende Januar. Und helfen nun dem HCD aus der Patsche.

Weil Jung-Goalie Joren van Pottelberghe (19) an der U20-WM die Schweiz vertritt, brauchten die Davoser Verstärkung für die intensive Zeit über den Jahreswechsel mit dem Traditionsturnier. Dass er mitten in der Saison zu einer Mannschaft stösst, «ist für mich nichts Aussergewöhnliches mehr», sagt Nyffeler. «Das Team hier ist total bodenständig.» Der 22-Jährige weiss, dass der Spengler Cup für ihn nun ein zusätzliches Schaufenster ist. «Noch wichtiger ist aber, mit dem HCD Erfolg zu haben. Dazu will ich beitragen.»

Darüber, was nach dem Temporäreinsatz für Davos und dem Vertragsende in Kloten folgt, will sich Nyffeler den Kopf noch nicht zerbrechen. Die Zukunft kommt früh genug. Lieber geniesst er zunächst die besondere Atmosphäre, «als Kind hab ich den Spengler Cup immer am Fernsehen geschaut». Und jetzt schaut ihm seine Familie zu.

Die Partie Dinamo Minsk gegen Davos gibts ab 20.15 Uhr live auf BLICK im Stream und Ticker.