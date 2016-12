Für den EHC Kloten ist Drew Shore ein Glücksfall. Der US-Amerikaner, der es letzte Saison bei Calgary in der NHL bloss auf zwei Einsätze brachte, ist hinter Denis Hollenstein zweitbester Skorer des Teams – und passt auch charakterlich hervorragend in die Mannschaft. Präsident Hans-Ueli Lehmann war von den Leistungen des 25-Jährigen dermassen angetan, dass er vor Wochen in die Garderobe marschierte und ihm kurzerhand eine Schachtel Pralinen übergab. «Geld haben wir ja keines», so Lehmann.

Am Spengler Cup verstärkt Shore nun den HCD – und spielt auch hier gross auf. Der Ami hat noch in jedem Spiel gepunktet, ist mit zwei Toren und zwei Assists in drei Spielen nach Tuomo Ruutu (1 Tor und 5 Assists) zweitstärkster Davoser. «Ich fühle mich bereits als Teil des Teams», schwärmt Shore.

Dass er heute (20.15 Uhr) im Halbfinal – statt mit Kloten – mit Davos auf Lugano trifft, sei zwar komisch, doch: «Ich sass schon in vielen Garderoben. Da integriert man sich schnell», sagt der Stürmer, der in den letzten Jahren zwischen der NHL und der AHL hin- und herpendeln musste und nun erstmals am Traditionsturnier teilnimmt. «Alle sagten mir, ich soll die Chance unbedingt packen, sollte ich sie je erhalten.»

Dass der Kampf um den Finaleinzug am Abend stattfindet, passt Shore perfekt in den Kram. «So können meine Eltern zuhause in Colorado endlich wieder ein Spiel von mir am Fernsehen schauen. Zum Mittagessen quasi. Das freut sie total.»

Auch dank Shore träumt Davos weiter vom 16. Spengler-Cup-Titel.