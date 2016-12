20x2 Tickets zu gewinnen :  Erleben Sie den Spengler Cup 2016 live im Stadion

Für das Spiel am Mittwoch, 28. Dezember um 15.00 Uhr sowie für das Spiel am Donnerstag, 29. Dezember um 15.00 Uhr verlosen wir je 10x2 heiss begehrte Stehplatz-Tickets.

Mitmachen ist ganz einfach. Beantworten Sie folgende Frage:

Wer gewann den Spengler Cup 2015?

A) Team Canada

B) HC Lugano

Zur Teilnahme senden Sie ein SMS mit dem richtigen Keyword CUP28 A oder CUP28 B (für erste Spiel) oder das Keyword CUP29 A oder CUP29 B (fürs zweite Spiel) sowie Name und Adresse an die Zielnummer 530 (CHF 1.50/SMS) oder wählen Sie die Telefonnummer 0901 595 518 (CHF 1.50/Anruf ab Festnetz). Alternativ können Sie per WAP teilnehmen: http://m.vpch.ch/BLS11213 (gratis übers Handynetz).

Teilnahmeschluss ist der 13. Dezember 2016, 23.59 Uhr. Mitarbeiter der Ringier AG und deren Tochtergesellschaften sowie Angehörige dieser Mitarbeiter sind von der Teilnahme an dieser Verlosung ausgeschlossen.