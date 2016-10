Alexei Kowalew (43) springt beim B-Ligist Visp spontan ein

Die Saison verläuft für den EHC Visp bisher durchzogen. Das erfolgsverwöhnte Team dümpelt um den Strich herum. Und dann fällt mit William Rapuzzi (USA, 26) auch noch einer der beiden Ausländer aus. Trainer John Fust (44) berät sich mit seinem Assistenten Mario Kogler (29) und Sportchef Alexei Kowalew über die schwierige Situation.

Plötzlich fragt Fust den nur um ein Jahr jüngeren Russen, wie fit er sei. Und schon ist das überraschende Comeback des Ex-NHL-Spielers (NY Rangers, Pittsburgh, Montréal, Ottawa, Florida) Tatsache! Dass er nach seinem Rücktritt jemals wieder mit Profis für ein Spiel auflaufen wird, hätte der Visper Sportchef nie und nimmer gedacht. «Ich hasse es zwar, zu spielen, wenn ich nicht mehr so in Topform bin, wie ich es als aktiver Spieler noch war. Aber trotzdem kann ich dem Team kurzfristig helfen», so Kowalew.

Er habe sich immer fit gehalten, gehe einmal pro Woche mit den Visper Senioren aufs Eis und sei ab und zu im NLB-Training dabei, um die Spieler individuell zu coachen und ihre Skills zu verbessern. Trotzdem betont der Russe: «Eine fast dreijährige Spielpause steckt man nicht einfach so weg. Dieses erste Spiel war extrem hart.»

Bei der 1:2-Niederlage gegen die Zuger Academy nach Verlängerung gab Kowalew den Pass zum einzigen Walliser Treffer. Selbst wenn das Timing etwas gelitten hat, der Torriecher bleibt. «Ich liebe Hockey einfach, diese Emotionen sind unersetzlich. Ich hatte schon fast vergessen, wie es sich anfühlt.»

Spüren kann er diese Emotionen erneut am Samstag. Gegen Martigny wird Kowalew wieder auflaufen. Und weil man Rapuzzi genügend Zeit für eine vollständige Genesung einräumen möchte, könnte es durchaus sein, dass der 43-Jährige auch nächste Woche nochmals das Tenü überzieht, wenn Visp am Freitag, 28. Oktober, Thurgau empfängt. Aufgepasst: Bis dahin hat der Oldie noch etwas mehr als bloss drei Trainings mit dem NLB-Team in den Beinen.