Airhook im Video! :  Langenthal-Captain sorgt mit Traumtor für Derby-Sieg

Dieser Treffer schmeckt doppelt süss: Langenthal-Captain Stefan Tschannen (32) kommt im NLB-Spitzenkampf beim EHC Olten hinter dem gegnerischen Tor an den Puck, legt sich die Scheibe auf die Stockschaufel und versorgt das Spielgerät in einem Zug zum 2:1 im Oltner Kasten.

«Airhook» nennt sich der Trick in der Fachsprache und ist technisch höchst anspruchsvoll.

Ein Traumtor im Derby gegen den Erzrivalen. Mehr noch: Es ist der spielentscheidende Treffer, am Ende gehen die Oberaargauer mit einem 3:1-Sieg vom Eis. Dank dem Auswärtssieg vor über 4500 Zuschauern ziehen sie in der Tabelle an Olten vorbei auf Platz 2. Besser geht es nicht aus Langenthaler Sicht.

«Ich hab die Bewegung im Training schon oft versucht, aber in einem Spiel noch nie», sagt Traumtorschütze Tschannen nach der Partie dem «Oltner Tagblatt». «Der Moment war günstig. Und es gehört einfach auch die nötige Portion Glück dazu, damit das Ganze so perfekt funktioniert wie in dieser Szene.» (eg)