Co-Trainer Spaniens: Olten-Coach Maurizio Mansi will nicht an die WM

Wer an Spanien denkt, dem schiessen Sonne, Sand und Palmen durch den Kopf. Doch im Südwesten Europas wird auch Eishockey gespielt. Die Superliga umfasst sechs Teams. An einzelnen Orten wie dem malerischen Jaca nahe den Pyrenäen ist gar eine regelrechte Euphorie entstanden. Der Klub wurde 13-mal Meister, ist das erfolgreichste Team der Liga.

In der Weltrangliste, die 50 Teams umfasst, liegt Spanien an 30. Stelle, spielt in der vierthöchsten Division. Seit sechs Jahren ist Olten-Coach Maurizio Mansi (50) Co-Trainer. Seine Athleten erhalten kein Geld. «Sie müssen für die WM und andere Turniere jeweils Ferien nehmen», sagt Mansi. Damit nicht genug: Einzelne müssten zwischen den Trainings und den Spielen gar für ihr Examen büffeln.

In Spanien ist «König Fussball» nahezu allmächtig. Doch als 2016 die WM der dritthöchsten Division in Jaca druchgeführt wurde, kamen 2500 Besucher an Spaniens Spiele.

Die Vorbereitung geschieht oft in Barcelona oder Madrid. «Es wäre wertvoll, wenn die Fussballclubs unseren Sport pushen würden», wünscht sich Mansi. Abwegig ist das nicht. Der FC Barcelona verfügt – unter diesem Namen – über eine Eishockeysektion. Das Team wurde bereits dreimal Meister, letztmals 2009. Real Madrid noch nicht. «Aber eine solche Begegnung würde unserem Sport gut tun.» Frank Gonzalez, Präsident des spanischen Eissportverbandes, tue alles, um dem Eishockey mehr Gewicht im Lande zu verschaffen.

Die spanische Mannschaft verfüge über junge, hungrige Spieler, bilanziert Mansi. Zu seiner Position kam der Italo-Kanadier aus Montreal nachdem Luciano Basile Spaniens Cheftrainer wurde. «Wir kommen beide aus Montreal und kennen uns seit 1993.» Dies nachdem Mansis Vorgänger in Spanien, Ex-Ambri-Assistent Diego Scandella, Co-Trainer von Ungarn geworden ist.

Mansi gerät ins Schwärmen, wenn er von den WM-Turnieren spricht. Dem Teamgeist. Dem Herzblut seiner Spieler. Dennoch sagt er: «Ich hoffe, dass ich nicht an die nächste WM fahren kann!» Wie bitte? Die WM, die Spanien bestreitet, wird bereits vom 3. bis 9. April in Rumänien ausgetragen. In diesen Zeitraum fallen ein siebtes NLB-Playoff-Finalspiel sowie der Start in die Liga-Qualifikation. Dahin will Mansi mit dem EHC Olten. Auch im Kanton Solothurn ist er mit Herzblut dabei.