Neuer Rekord! Ajoie siegt nach 46 Penaltys

Der pure Hockey-Wahnsinn im Jura!

Nach dem sensationellen NLB-Titel im April sorgt der HC Ajoie für das nächste Ausrufezeichen.

Schon wieder schaffen die Jurassier Historisches, gewinnen am Sonntagabend das längste Penaltyschiessen in der Geschichte des Schweizer Eishockeys.

Thibaut Frossard entscheidet den Hockey-Krimi im Nachbarschaftsduell gegen La-Chaux-de-Fonds in Pruntrut mit dem – ja Sie lesen richtig – 45. Penalty! Auf der Gegenseite versiebt Anthony Huguenin den 46. Versuch – Ajoie gewinnt die Partie mit 3:2.

2015 Zuschauer stehen kopf in der Patinoire Voyeboeuf. Dieser Derby-Sieg schmeckt doppelt süss!

Neuer Rekord

Ajoie und Chaux-de-Fonds brechen somit den nationalen Penalty-Rekord. 2010 rang Visp den EHC Basel erst nach 28 Versuchen nieder. In der NLA benötigten Ambri und Kloten 2009 einst 26 Penaltys.

Trotz der historischen Penalty-Pleite setzt La-Chaux-de-Fonds eine beeindruckende Serie fort. In nun 18 Spielen in dieser Saison haben die Neuenburger noch nie nach 60 Minuten verloren, punkteten in jeder Partie – und bleiben folglich Leader in der NLB. (rab)