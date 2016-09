Hockey-Verband greift durch :  Mehrjähriges Stadionverbot für primitive Olten-Fans!

Das Skandal-Transparent («Mer boxxe üch ih Rollstuel! Ihr Wixxer!») in der Fankurve des EHC Olten beim Auswärtsspiel in Langenthal hat Folgen: Die Verfasser der Spruchbänder kassieren ein mehrjähriges landesweites Stadionverbot mit Auflagen – gültig für alle Eishockey- und Fussballspiele in der ganzen Schweiz.

Gleichzeitig wird gegen den EHC Olten ein Verfahren eingeleitet. Der Einzelrichter Disziplinarsachen Leistungssport Oliver Krüger sei dem Antrag der Kommission Ordnung und Sicherheit des Verbands gefolgt, schreibt der Schweizerische Eishockeyverband.

Begründung: Das Transparent verstosse gegen den Artikel 5 des Reglements Ordnung und Sicherheit (Verhaltensgrundsätze).

