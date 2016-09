BLICK zum NLB-Skandal: Strafen sind fällig!

Da stand am Samstagabend in Langenthal auf einem Transparent, das einige Olten-Fans während einer Minute hochhielten, tatsächlich «Mer boxxe üch ih Rollstuel! Ihr Wixxer!». Wirklich? Gahts no!

Man sollte eigentlich meinen, dass mit dem tragischen Unfall, der den damaligen Olten-Verteidiger Ronny Keller in den Playoffs gegen Langenthal 2013 nach einer Charge von Stefan Schnyder wohl für immer in den Rollstuhl zwang, etwas Vernunft und Nachdenklichkeit in die Rivalität der beiden Teams gebracht hätte.

Für die meisten mag das gelten. Doch bei einigen scheint Hopfen und Malz verloren zu sein. Das gilt auch für jene Langenthal-Anhänger, die bei einem Testspiel im August offenbar hüpfend «wer ned gumpet, esch de Ronny Keller» skandierten. Glauben solche Leute wirklich, dass so etwas lustig ist? Denkt da keiner an das Schicksal von Keller oder die Last, die Schnyder tragen muss?

Immer wieder wird der Sport dafür gepriesen, dass er Emotionen wie man sie sonst nur selten erlebt, hervorbringt. Und tatsächlich kann der Sport Menschen tief in ihrem Inneren berühren oder sie in Ekstase versetzen. Doch darf, wer auf den Wellen der Emotionen surft, nicht vergessen, wo die Grenzen sind. Wer ein Stadion betritt, darf nicht glauben, dass er sich mit dem Preis eines Tickets das Recht erkauft hat, sich nicht mehr wie ein Mensch benehmen zu müssen.

Wichtig ist nun, dass von Seiten der Vernünftigen ein klares Signal kommt, die Grenze zwischen richtig und falsch gezogen wird. So etwas geht nicht. Die beiden Klubs und auch Liga sind gefragt. Strafen sind fällig.