Zweite NLA-Runde im Überblick Davos krallt sich den zweiten Sieg!

Davos – Zug 3:2

Das Spiel: Diesmal werden die Zuger für ihre Passivität bestraft. Am Vorabend gegen Lugano konnten sie sich dank Effizienz im Abschluss noch zum Sieg retten. Doch gegen die Davoser gelingt ihnen dies nicht. Die Zuger verpassen es, den blutjungen HCD-Goalie Joren van Pottelberghe (19) konstant unter Druck zu setzen. Ihr Zwischenhoch nach dem 1:1 bremsen die Bündner mit einem Shorthander der Extraklasse aus. Noch passiver sind die Zuger nur noch vor Walsers Entscheidungstreffer zum 3:2, als sie zu fünft rund um den eigenen Torraum vor Goalie Stephan stehen – aber der HCD-Center dennoch die Lücke findet.

Der Beste: Lindgren (Davos). Talentiert, fokussiert, zielstrebig, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, konzentriert sich ganz einfach aufs Toreschiessen.

Die Pflaume: Alatalo (Zug). Der Verteidiger lässt sich nach dem Fehlpass auf Jörg auch noch direkt umkurven von ihm wie ein Malstab, Jörg passt zu Kousal – 1:0.

Kloten – Bern 4:0

Das Spiel: Nach dem Startdrittel gibts eine Standing Ovation für den EHC Kloten: Die Mannschaft liegt 2:0 vorn, der Meister aus Bern ist noch etwas unpässlich. Die Sparrunde hat beim EHC auf dem Eis noch keine Spuren hinterlassen. Dafür vor dem ersten Puckeinwurf: Beim ersten Heimspiel unter der EHC-Flagge seit 1999 zeigen sich die (angenehmen) Konsequenzen des Sparkurses. Eine unaufgeregte Atmosphäre ohne lärmende Animateure, ohne Brimborium und ohne Dauerberieselung mit Unterhaltungsprogramm und grossspurigen 3D-Lasershows. Kommen die Klotener aufs Eis, gibts etwas Feuerwerk, das wars. Kann man nur empfehlen. Kloten liegt 2:0 vorn, weil Praplan schon wieder trifft. Am Freitag in Zürich buchte er beide Tore aus dem Spiel plus den entscheidenden Penalty. Dann legt Drew «Eddie» Shore nach, als SCB-Verteidiger Beat Gerber etwas ungestüm einen Zweikampf mit Grassi sucht, seinen Gegner aber verfehlt. Klasse Abschluss der Zürcher.

Die Vorentscheidung: Nach einem desaströsen Fehlpass Noreaus gehts zackig: Alain Bircher, der Sohn des ehemaligen Präsidenten, legt für Santala auf. Genoni sieht dann bei seiner Abwehr aber nicht gerade glücklich aus. Vielleicht ist der überragende Praplan sogar auch da noch mit seinem Stock dran.

Das 3:0 fällt mitten in die beste Phase der Berner, die zuvor einigen Druck auf Boltshauser ausüben. Der SCB übersteht danach eine Fünfminuten-Strafe gegen Moser (plus Spieldauer) unbeschadet, kann daraus aber keinen zusätzlichen Schwung generieren. Im Gegenteil: Nach einem längeren Gestocher vor Genoni landet der Puck zum 4:0 im Tor, die Berner Verteidiger interpretieren ihre Aufgabe dabei etwas gar nachlässig. Erwähnenswert: Luca Boltshauser glückt bei der Heimpremiere ein Shutout.

Der Beste: Praplan (Kloten) Wo er ist, läuft immer etwas. Momentan unwiderstehlich.

Die Pflaume: Noreau (SCB). Sein Fehlpass ohne gegnerischen Druck leitet das 0:3 ein.

Lausanne – Fribourg 6:4

Das Spiel: Eishockey bei Strandwerten in Lausanne. Temperaturen wie am Meer – 20 Grad auf dem Eis, 30 Grad unter dem Dach. Verrückt nicht nur die Temperaturen in der Patinoire de Malley: Benjamin Conz auf Fribourger Seite und der sonst enorm zuverlässige Cristobal Huet im Waadtländer Kasten haben mehrere Aussetzer. Etwas, das sonst nicht ihre Art ist. Aber es sind nicht nur die Goalies, die unter der Hitze leiden. Das Eis ist schlecht, provoziert Fehlzuspiele und Puckverluste am Laufband. Die Fans profitieren und sehen ein torreiches Spiel mit dem besseren Ausgang für Gastgeber Lausanne, das jetzt als einziges NLA-Team ohne Punktverlust dasteht.

Der Beste: Jonas Junland, der schwedische Verteidigungsminister ist auch offensiv stark und bucht das Game-Winning-Goal.

Die Pflaume: Benjamin Conz, der Fribourger Goalie ist wie am Freitag gegen Genf auch in Lausanne kein Rückhalt.

SCL Tigers – ZSC Lions 1:2

Das Spiel: Ramon Wick sorgt für Katerstimmung beim Tiger. Bis zuletzt trotzen die Emmentaler den ZSC Lions. Geschickt mauernd geht die Mannschaft von Scott Beattie im Schlussdrittel sogar in Führung. Das Team übersteht kurz vor Schluss sogar 5:52 Minuten in Unterzahl, davon 1:08 mit zwei Mann weniger. Immer wieder gelingt dem SCL dabei die Befreiung – zum frohen Gejohle des Langnauer Publikums.

Bereits ist die Mannschaft auf der Zielgeraden der Siegesstrasse. Doch da folgt die jähe Ausbremsung durch Roman Wick. Exakt 100 Sekunden vor Schluss trifft der von ihm freigespielte Ryan Shannon. Und es wird auch nichts mit zumindest einem Punkt für den SCL, der sich am heutigen Abend teuer verkauft: Roman Wick schickt auch noch seinen zweiten Liniengefährten auf eine gefährliche Reise: Robert Nilsson überwindet schliesslich Ivars Punnenovs mit einem «Buebetrickli». Bitter: Punnenovs agierte bis zu diesem Zeitpunkt fehlerfrei, er war sogar der Star des Abend, da er selbst die besten Chancen der Lions zunichtemachte. Zwar zeigten beide Teams ungefähr gleich viele Schüsse aufs Tor, jene des ZSC waren aber präziser und gefährlicher.

Vergeblich kämpfte Langnau am Schluss mit einem sechsten Feldspieler um den Ausgleich – nach den Fights gegen den Meister (SC Bern) und den Qualisieger der letzten Saison (ZSC Lions) steht die Mannschaft mit null Punkten da.

Der Beste: Ramon Wick zeigt Moral und wendet das Spiel in den letzten Sekunden.

Die Pflaume: Christian Marti wird als Erstlinien-Verteidiger auf dem Eis nicht unter der Dusche gebraucht.

