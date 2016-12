«Zum fünftausendsten Mal gegen Weissrussland» :  SCB-Boss Lüthi tobt wegen Nati

Während Jahren beschwerte sich mancher darüber, dass die Klubs bestimmten, welche Spieler zur Nati dürfen und diese so zum Jekami verkomme. Unter Patrick Fischer hat sich das nun geändert.

Doch das passt wiederum SCB-Boss Marc Lüthi nicht. In seiner Internet-Kolumne polterte er darüber, dass fünf Berner Spieler am Tag nach dem Out in der Champions League in Prag in die Nati einrücken mussten.

«Um am Freitag gegen Frankreich und dann am Samstag zum gefühlten fünftausendsten Mal gegen die Slowakei oder Weissrussland zu spielen – an einem Turnier, in dem es um die goldene Ananas geht. Ja, liebe Verbandsvertreter und Nationalmannschaftsfreunde. Ich verstehe ja, dass man üben muss, das verstehe ich wirklich. Aber müssen auch Spieler mitüben, die in den vier Tagen von Samstag bis Dienstag drei Spiele absolviert haben, die am Montag und am Mittwoch gereist sind?»

Man könnte denken, dass es Lüthi in der für den SCB so geschmeidigen Saison langweilig geworden ist.

Lüthis Spieler bleiben unbeeindruckt. Goalie Leonardo Genoni feiert nur drei Tage nach seinem schwarzen Abend in Prag, als er sich beim 1:2 einen Bock leistete, einen Shutout und sorgt mit seiner konzentrierten Leistung dafür, dass die Schweizer nicht den Preis für das Auslassen ihrer Chancen bezahlen.

Für das Highlight des Abends ist ein künftiger SCB-Spieler verantwortlich: Biels Lokalmatador Gaëtan Haas trifft nach einem Super-Pass von Raphael Diaz eiskalt.