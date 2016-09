Beim Saisonstart am letzten Mittwoch gegen Ambri (2:1 n.V.) egalisierte Mathias Seger die Bestmarke von 1072 NLA-Spielen von Ex-SCB- und Davos-Stürmer Ivo Rüthemann. Doch dabei verletzte sich der Verteidiger am Knöchel. So musste man bis heute warten, ehe der Ostschweizer in Zug als alleiniger Rekordhalter bezeichnet werden kann.

Begonnen hatte seine grossartige Karriere am 21. September 1996 für Rapperswil mit einem 4:3-Sieg gegen Lugano an der Seite des Finnen Kari Martikainen. Seger schoss in seiner Debüt-Saison noch keinen Treffer, dafür aber drei Eigentore. Inzwischen sind es 120 Tore geworden. Das erste schoss er am 18. Oktober 1997 beim 6:5-Sieg von Rappi gegen Ambri. «Das war eine enorme Erlösung. Ich habe dann auch gleich noch ein zweites Tor geschossen. Wir haben dann in der Verlängerung gewonnen», erinnerte er sich.

5 Mal Meister, 120 Tore

Der NLA-Spiel-Rekord ist bereits die dritte Bestmarke, die Seger aufstellt. Mit 16 WM-Teilnahmen ist er Weltrekordhalter und mit 305 Länderspielen die Nummer 1 der Schweiz.

Alle Trainer, die er in seiner Karriere hatte, schwärmen von seiner Leidenschaft und seinen Fähigkeiten als Leader. Und so kann es nicht erstaunen, dass der ZSC-Captain zahlreiche Erfolge feiern konnte: Fünfmal wurde er mit den Lions, für die er seit 1999 verteidigt, Meister (2000, 01, 08, 12 und 14), dazu gewann er die Champions League und den Victoria Cup gegen die Chicago Blackhawks. Und natürlich war er auch Captain, als die Nati 2013 an der WM in Stockholm die Silbermedaille holte.

In seiner Rekord-NLA-Karriere hatte der Vater von zwei Töchtern 242 Teamkollegen. Ein schlechtes Wort hört man wohl von keinem. Im Gegenteil. «Er hat nur einen Muskel: Das Herz. Das macht ihn so besonders», bringt es ZSC-Kollege Patrick Geering auf den Punkt.

Die NLA-Dinosaurier

1. Mathias Seger 1072

Ivo Rüthemann 1072

3. Gil Montandon 1070

4. Martin Steinegger 1025

5. Ryan Gardner 1017

6. Reto von Arx 1004

Nicht berücksichtigt ist Ex-Goalie Ronnie Rüeger, der zwar über 1000-mal auf dem Matchblatt stand, aber nur 763-mal auch spielte.