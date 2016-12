Zerfall im milden Westen :  Das Fribourg-Elend wird immer grösser!

Als Christian Dubé im Sommer 2015 vom Spieler zum Sportchef befördert wurde, lautete sein Auftrag: eine branchenübliche Leistungskultur einführen: Vom milden zum wilden Westen. Mentale Härte, Widerstandskraft, Verantwortungsbewusstsein.

Nach etwas mehr als einem Jahr unter Dubé ergibt eine Spurensuche keine erkennbaren Fortschritte. Gottéron steht wohl in der Champions League im Viertel­final (Hinspiel am Dienstag in Vitkovice), verliert dafür aber in der Meisterschaft den Anschluss an die Playoff-Plätze.

Am Samstag spielt die Mannschaft in Lugano im Zerfalls­modus, wird von den ebenfalls kriselnden Tessinern mit 8:1 deklassiert. Ein Aufbäumen? Keine Spur.

Symptomatisch: Lokalheld Andrei Bykow lässt einen Zweikampf gegen Luganos Wilson sausen, gibt den Puck kampflos preis. Bykow müsste gemäss seiner Position innerhalb der Mannschaft ein Führungsspieler sein. Ein Leader, der mit gutem Beispiel vorangeht.

In der Branche gilt der Sohn der Fribourg-Legende Slawa Bykow als Diva. Er spiele sein Talent nur dann aus, wenn kein Widerstand zu erwarten sei. In Fribourg spielt das keine Rolle – Bykows Vertrag wurde eben bis 2021 verlängert. Eine Absage an die Leistungskultur.

«Geben Sie mir nochmals drei Wochen»

Feuerwehrmann Larry Huras hat den Flächenbrand bisher auch nicht löschen können. Vor fünf Wochen sagt Huras: «Geben Sie mir drei Wochen.» Drei Wochen später ersucht er um eine Fristverlängerung: «Geben Sie mir nochmals drei Wochen.»

Jetzt hat er noch eine Woche Zeit, die Wende einzuleiten. Sportchef Dubé sagt, die Spieler müssten jetzt Charakter zeigen. Darauf wartet man in Fribourg allerdings schon seit Jahren.