Wiedersehen nach Spengler Cup :  Lugano-Bertaggia: «Bin gewappnet für harte Checks»

Beinahe zünftig gekracht hat es im Halbfinal des Spengler Cups zwischen Davos und Lugano! In der 29. Minute nimmt HCD-Powerflügel Gregory Sciaroni (27) den Tessiner Alessio Bertaggia ins Visier. Dieser hält dagegen, trifft Sciaroni am Kopf. Der Davoser prallt zurück und hart aufs Eis, bleibt benommen liegen. Die Diagnose: schwere Hirnerschütterung.

HCD-Verteidiger Beat Forster muss an der Lugano-Bank zurückgehalten werden. Und auch der da noch verletzte, aber zuschauende Abwehrspieler Felicien Du Bois (33) wäre am liebsten rausgestürmt, um Bertaggia in die Mangel zu nehmen. Der Hintergrund: Anfang dieser sowie in der letzten Saison verletzte Bertaggia Du Bois schon zweimal mit einem Check. Kein Wunder, ist der Tessiner für die Bündner nun wie ein rotes Tuch.

Ausreichend Zündstoff gibts also. Denn nur eine Woche später treffen die beiden Teams gleich zweimal aufeinander, heute in Davos, morgen Nachmittag in Lugano. Und genügend Raubeine (Forster, Rahimi, Dino Wieser) gäbe es beim HCD, um Bertaggia in den Schwitzkasten zu nehmen. «Ich verstehe, dass die Davoser böse sind auf mich», sagt Bertaggia, «Umgekehrt wäre das nicht anders. Aber ich wollte einfach einen Check machen. Dabei war es nicht meine Absicht, Gregory zu verletzen. Es tut mir leid, das habe ich ihm auch geschrieben.»

Ob es heute jemand auf ihn abgesehen haben wird, kann Bertaggia nicht abschätzen. «Mein Plan ist es, einfach Ruhe zu bewahren. Aber für harte Checks bin ich gewappnet.» Das gehöre einfach zum Hockey. Bestimmt wird sich der 23-Jährige heute auf dem Eis lieber einmal zu viel als zu wenig umsehen, ob ihm ein Davoser auf den Fersen ist.