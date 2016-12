Wegen Offerte aus Russland: Santala läuft Kloten davon!

Der Transfer von Tommi Santala nach Russland, wohl zu Metallurg Magnitogorsk, ist zwar noch nicht über die Bühne. Ob sich alle Details bis zum Transferschluss der KHL in dieser Woche regeln lassen, bleibt offen. Klar ist aber, dass der Finne die Zürcher Unterländer verlässt. Sportchef Pascal Müller bestätigt eine entsprechende Meldung des «Tages-Anzeiger».

«Tommi wird eine Lücke hinterlassen. Als Spieler und als Persönlichkeit», sagt Müller hörbar enttäuscht. Der 37-Jährige, der in der Paradelinie mit Denis Hollenstein und Vincent Praplan eine zentrale Rolle spielte und viertbester Skorer der NLA ist, trainierte bereits gestern nicht mehr mit den Flughafenstädtern. Im Sommer hatte er seinen Vertrag trotz markanter Saläreinbusse um ein Jahr verlängert. Und die Zürcher wollten ihn nun auch über diese Saison hinaus behalten.

Am Wochenende hatte sein Agent den Klub über die Wechselabsichten seines Klienten informiert. Die sportliche EHC-Führung sass darauf mit dem Routinier, der seit 2008 in Kloten spielte, zusammen. Danach war klar: Wenn ein Spieler in einer solchen Situation gehen will, bringt es nichts, ihm Steine in den Weg zu legen.

Einen Ersatz werden die Flieger in dieser Woche mit den wichtigen Spielen gegen Fribourg, Ambri und Servette nicht mehr besorgen können. Immerhin konnte der EHC mit dem Franzosen Kevin Hecquefeuille für vorerst eine Woche einen Vertreter für Bobby Sanguinetti verpflichten. Der US-Verteidiger, der unter einer Hirnerschütterung leidet, war zwar am Freitag aufs Eis zurückgekehrt, hatte dann aber tags darauf einen Rückschlag.

Kloten liegt nach einer Schwächephase auf Platz 7, punktgleich vor Servette und Davos, direkt am Playoff-Strich.