Nathan Gerbe löst EVZ-Skorer Lino Martschini als kleinster Spieler ab

Mit Nathan Gerbe (29) kommt ein Stürmer mit der Erfahrung aus 403 NHL-Spielen in die NLA. Dass Servette den Amerikaner verpflichtet hat, davon bekam EVZ-Stürmer Lino Martschini sofort Wind: «Ich bekam einige Nachrichten, in denen mir geschrieben wurde, dass ich nun nicht mehr der Kleinste der Liga bin.»

Mit solchen – wenn auch nicht böse gemeinten Sticheleien – kann Zugs Topskorer problemlos umgehen. Martschini steht zu seinen Massen und hat schon zur Genüge bewiesen, dass die Grösse nicht über die Qualitäten entscheidet. «Ich habe gelernt, mich auch so durchzusetzen.» Dies mit seinen 1,67m, Gerbe ist noch vier Zentimeter kleiner als der Zuger. «Ich bin wirklich gespannt auf ihn, im Fernsehen sieht er gar nicht so klein aus.» Gerbe habe in der NHL ja schon gezeigt, was er drauf hat.

Noch vor wenigen Jahren hätten Hockeyspieler mit einer Körpergrösse unter 1.70 m oder knapp darüber kaum Chancen in der NHL gehabt, «das war eine Art Stigma. Auf einen Draft durften Spieler wie wir kaum hoffen», sagt Berns Topskorer Mark Arcobello (1.73 m).

Darum wäre es auch für Martschini keine Überraschung, würden einige der betroffenen Spieler bei der Grössenangabe schummeln. Dabei sei das gar nicht mehr nötig. «Das Eishockey hat sich verändert. Technik und Schnelligkeit haben einen grösseren Stellenwert bekommen», betont Martschini. Es zähle nicht mehr nur die Masse.

Auf dem Eis bemerkt der Zuger die Grössenunterschiede kaum mehr. Einzig einmal in dieser Saison musste er aufschauen: «Als wir in der Champions League gegen Helsinki spielten, war es schon krass, als ich neben Finley stand.» Der amerikanische Verteidiger der Finnen misst 2,03m – ohne Schlittschuhe, also etwa 2,10m auf dem Eis.