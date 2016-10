«War immer seine Prinzessin» :  Bachelor-Kandidatin ist die Tochter von Hockey-Legende Dan Hodgson!

Sport spiele in ihrem Leben eine zentrale Rolle, steht über Kandidatin Larissa auf der Bachelor-Seite der 3+-Homepage. Und wie! Denn bereits als kleines Mädchen drehte sich im Leben von Larissa Hodgson alles um Sport. Genauer um Eishockey. Die 22-Jährige ist die Tochter des zweifachen Meisterspielers Dan Hodgson (51, 2000 und 2001 mit dem ZSC).

Larissa erinnert sich gut an die Zeiten, in denen sie hierzulande in den Garderoben der Klubs ihres Vaters (Zürich, Davos, Fribourg) ein und aus gegangen ist. Vor allem an den HCD hat die KV-Angestellte, die seit kurzem in Bern wohnt, gute Erinnerungen. «Arno Del Curto war immer mein Babysitter, wenn mein Vater während den Trainings auf dem Eis war», erzählt die begeisterte Tennisspielerin.

Nach seinem Karrierenende 2005 sei ihr Vater aber von einem Tag auf den anderen in seine Heimat Kanada zurückgekehrt. «Das war hart für mich.» Larissa sagt es jedoch ohne Verdruss, sie kann ihn heute verstehen. Dan Hodgson arbeitet im Nachwuchsbereich der Edonton Oilers, hat regelmässigen und guten Kontakt zu seiner Tochter – und weiss natürlich auch über das Abenteuer «Bachelor» Bescheid.

«Er hat mir gesagt, ich soll ihm nach jeder Folge den Link mailen, damit er es sich anschauen kann», verrät Larissa. So kann Dan Hodgson gleich einen Augenschein von Bachelor Janosch Nietlispach (28) nehmen. «Ich war immer seine Prinzessin. Und er hat mir stets geraten, mir keinen Hockeyspieler als Freund zu nehmen.» Ein Kickbox-Profi darf es aber sicher sein.